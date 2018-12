Le Drakkar vient à bout de l’Océanic

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau a bien complété son année 2018 à domicile, hier après-midi, quand il a doublé l’Océanic de Rimouski par la marque de 4-2 devant 2 561 amateurs présents au centre Henry-Leonard.

Battus en prolongation la veille, les Nord-Côtiers ont vite donné le ton au match en imposant un style de jeu physique et intense, qui a passablement dérangé les visiteurs.

La stratégie a rapporté et les locaux en ont profité pour se donner une priorité de deux buts en première période par l’entremise des vétérans Jordan Martel et Thomas Ethier.

En avant 2-0 après 40 minutes, le Drakkar a ensuite triplé son avance quand le Russe Ivan Chekhovich a enfilé son 30e but de la campagne lors d’un jeu de puissance.

Les Rimouskois n’ont toutefois pas lancé la serviette et ont relancé le débat, en troisième période, avec deux buts sans riposte (Nathan Ouellet et Carson MacKinnon), qui ont rendu les membres de l’équipage plus nerveux.

Malgré la menace ennemie, les hommes de Martin Bernard ont su tenir le coup avant de voir le Russe Yaroslav Alexeyev marquer le but d’assurance dans un filet désert.

En bref

Auteur de sa 24e victoire de la campagne, le Drakkar a réalisé un autre troc important, hier matin, quand il a mis la main sur le défenseur de 20 ans, Pascal Corbeil, de l’Armada de Blainville-Boisbriand en retour de Tyler Hylland, Thomas Lacombe ainsi que des choix de 5e ronde (2019), 4e ronde (2020) et 3e ronde (2021)...Corbeil devait initialement prendre part au match, mais des ennuis de piste à l’aéroport de Mont-Joli l’ont empêché de voler jusqu’à Baie-Comeau.

Sur la séquence, le vétéran Jordan Martel vient d’ouvrir le pointage pour le Drakkar après avoir déjoué le gardien Colton Ellis d’un tir du revers précis en première période.