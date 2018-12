Le jeu de puissance coule les Remparts

Décidément, les bris d’égalité ne sourient pas aux Remparts en cette fin d’année 2018. Battus la veille en prolongation par Sherbrooke, les hommes de Patrick Roy ont connu des ratés en avantage numérique pour s’incliner 3-2 en tirs de barrage devant les Cataractes de Shawinigan, samedi après-midi, au Centre Vidéotron.

Les Remparts ont fini la journée avec un seul but en sept occasions sur le jeu de puissance et ont été incapables d’achever leurs adversaires en prolongation après une pénalité pour obstruction au Slovène Jan Drozg. C’est Vincent Senez qui a tranché le débat durant la séance de tirs de barrage.

«Je crois que ça a bien été pour un premier départ. Je n’aurais pas dû faire le harponnage à la fin en tirs de barrage, ça a coûté la victoire. Pour moi, de jouer ici, c’est un challenge. C’est le fun de jouer devant 10 000 personnes et il faut en profiter au maximum», a mentionné après le match le gardien des locaux, Carmine-Anthony Pagliarulo, qui a été solide en stoppant 24 tirs.

Désorganisés en début de rencontre, les Remparts ont su revenir de l’arrière deux fois, notamment grâce au premier dans la LHJMQ du défenseur Dylan Schives, qui a trouvé une brèche en zone adverse. Les Diables rouges ont d’ailleurs connu leurs meilleurs moments au cours du troisième engagement.

«Le problème que tu as avec une équipe jeune comme on a présentement, c’est la constance. Hier, on a vraiment sorti forts, et aujourd’hui, on a été moins solides en première, mais je suis content de la façon dont on est revenus et c’est ça que je voulais voir. Je veux voir qu’on a du caractère», a analysé Roy.

Robidoux fait jaser

À son premier rendez-vous avec ses anciens coéquipiers, Mikaël Robidoux a trouvé le moyen d’être impliqué dans une nouvelle controverse quand il a eu maille à partir avec le banc des Remparts.

L’incident est survenu en milieu de troisième à la suite du succès de Schives. Roy demandait à l’officiel d’intervenir, ce qui n’a pas plu à Robidoux qui a frappé la baie vitrée avec son bâton depuis son banc. L’entraîneur est alors grimpé sur son banc et l’arbitre a décerné une mauvaise conduite de 10 minutes à l’attaquant des Cataractes.

«On a vu un geste vers nos joueurs qui est inapproprié selon nous. Comme l’arbitre Marc Muylaert a dit, ça appartient à la ligue de voir les gestes que lui a faits [...] J’ai mentionné à l’arbitre qu’il nous a fait deux gestes et nous, on considère que ça n’a pas sa place», a révélé le «33».

Robidoux avait une version différente de son ancien patron dont il avait déploré la manière avec laquelle il l’avait informé de la récente transaction. On repassera pour les vœux de bonne année!

«Il y avait quelqu’un qui était debout sur le banc l’autre bord pis qui criait des affaires. À un moment donné, c’est juste venu me chercher avec tout ce qu’il a dit sur moi dans les journaux dans les derniers jours [...] Je ne sais pas c’est qui, je ne le connais pas!» a-t-il lancé.

En vitesse

Philipp Kurashev (Mondial junior), Matthew Grouchy (cheville) et le nouveau venu Romain Rodzinski, qui ne doit pas revenir au jeu avant encore quelques semaines en raison d’une blessure au dos, ont raté le rendez-vous... Les Remparts célèbreront une partie du réveillon du jour de l’An en se rendant à Rimouski pour affronter l’Océanic, une tradition instaurée il y a quelques années...