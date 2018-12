Le petit écran en 2018: l’heure d’un bilan télé

2018 s’achève. Encore une fois, la télévision nous aura permis d’être témoins de moments mémorables. En voici 24 qui résument la dernière année.

Au Québec

Dès sa première présence, nous savions qu’il était un grand danseur. Le jeu d’ombre avec Rahmane lors des quarts de finale est devenu viral. Sa chorégraphie, juché sur un lit à deux étages, en hommage à son frère décédé, a ému aux larmes les Twins et sans doute la majorité de l’auditoire. En finale, il a été solide face à Team White. Il a fait aimer la danse même aux moins sensibles. Nous le reverrons sur nos scènes, c’est certain.

Photo courtoisie, TVA

Difficile de nommer une scène en particulier, puisque cette série nous a fouettés d’un grand coup. Je retiens le cri du cœur sur les réseaux sociaux d’un père pour sa fille et la détresse d’une mère. La manipulation vicieuse de Damien. La force et la vulnérabilité de Fanny. Lorsqu’elle comprend qu’elle est trahie puis vendue, ça donne froid dans le dos. Et je garde aussi en tête la fin atroce d’Ariane.