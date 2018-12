Le temps des Fêtes de nos vedettes

Depuis des décennies, une centaine d’artistes, sportifs et gens d’affaires du Québec choisissent la Floride pour célébrer le temps des fêtes sous les cocotiers et les chauds rayons du soleil.

De Miami à West Palm Beach, en passant par Orlando et Sarasota, ils sont partout ! Gardez l’œil ouvert ! Vous pourriez croiser Michel Louvain sur son vélo à Hollywood, Felipe Alou sur son bateau de pêche au large de Boynton Beach ou encore Dominique Michel à la plage de Deerfield Beach. Chacun a ses habitudes floridiennes. Mais comment célèbrent-ils Noël et le jour de l’An ? À quoi ressemblent leurs traditions loin des bancs de neige et de la messe de minuit ?

Cinq d’entre eux ont accepté gentiment de partager avec nous leur temps des Fêtes.

Dominique Michel

Photo Pierre-Paul Poulin

Pour Dominique Michel, le temps des Fêtes se passe avec des amis. «Mon amie Louise Schmidt, la mère de la comédienne Gisèle Schmidt, qui habite le même immeuble que moi à Deerfield Beach, organise un grand party pour le 24 décembre. Chacun apporte un plat ou une boisson ! Nous serons une trentaine de Montréalais, dont Denise Robert, Denys Arcand, René-Richard Cyr et Denise Filiatrault. Alors le 25, je vais me tenir tranquille ! J’ai une santé fragile, j’essaie de me reposer le plus possible. Le 31, je risque aussi de ne pas bouger ! Je ne sors jamais au restaurant pour le Nouvel An, je préfère rester à la maison. J’écouterai le Bye Bye en direct à la télévision. C’est d’ailleurs leur 50e anniversaire ! Les comédiens comme Anne Dorval et Patrice l’Écuyer m’épatent toujours beaucoup ! J’ai adoré faire partie de l’équipe toutes ces années. Je me souviens en particulier de mes interprétations de Michel Chartrand. Je parlais et sacrais comme lui, ça me faisait toujours beaucoup rire ! J’ai d’ailleurs eu la chance de le rencontrer, et il était très content de la manière dont je le personnifiais !»

Danièle Lorain

Photo Agence QMI, Sarah-Maude Lefebvre

Danièle Lorain a dû passer les Fêtes au Québec en attendant son retour en Floride.

« Cette année, j’ai passé Noël au frette ! Je suis revenue de Floride début décembre pour la promotion de la série Les invisibles sur le réseau TVA dès le 7 janvier. Mais c’est tout comme si j’étais sur place, car ma mère qui est rendue là-bas m’appelle tous les jours ! Et tous les matins, une amie qui habite le même immeuble que nous m’envoie des photos du lever de soleil sur la mer... Pour me réchauffer l’humeur ! J’ai passé de beaux Noëls en Floride en famille, tous à manger de la dinde le soir sur le balcon devant la mer. Durant les Fêtes, on s’organise des soupers entre amis et on passe de bons moments. Ma valise frétille sur le pas de la porte, je repartirai bientôt vers les palmiers, faire provision de lumière ...»

Michel Louvain

Photo Chantal Poirier

Michel Louvain avait hâte de se retrouver en Floride pour un repos bien mérité. Le chanteur a effectué une tournée de plusieurs semaines avec le spectacle Noël une tradition et les deux dernières représentations avaient lieu le 23 décembre.

«C’est plein de bonheur, mais un peu fatigué, que j’ai entrepris mes vacances dans le sud ! Normalement, j’organise toujours un réveillon le 24, mais cette année en raison de mon horaire, j’ai plutôt été reçu chez des amis. Le premier de l’An, pour le lunch, c’est une tradition, Diane Juster m’invite chez elle à Palm Beach, en compagnie de plusieurs autres. On mange de la tourtière, de la lasagne et plein de bons plats qu’elle a concoctés. Toute ma vie, je me souviendrai de cette fois où Denise Bombardier est arrivée déguisée en père Noël. Je vous jure, personne ne l’avait reconnue ! Denise adore faire des blagues ! Le 3 janvier, c’est aussi une tradition, Lise Watier me reçoit avec d’autres amis pour un cocktail dînatoire dans son condo de Bal Harbor. Durant les vacances, je vais en profiter pour faire mes deux heures de vélo chaque jour. Il faut dire que j’ai besoin d’énergie pour l’année qui vient.»

Michel Tremblay

Photo Pierre-Paul Poulin

L’écrivain Michel Tremblay prépare une soirée entre amis pour le réveillon du jour de l’An. «Nous serons une bonne dizaine de personnes dans ma maison de Key West. Le 31, c’est la tradition, nous mangeons devant la télé syntonisée à Radio-Canada à partir de 7 h jusqu’après le Bye Bye. Et à minuit, je me garroche dans la piscine (je suis le seul).»

