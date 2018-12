Le week-end culturel de Denis Lévesque

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

J’ai lu beaucoup de biographies et j’ai particulièrement aimé celle de Jean Chrétien, Mes histoires. C’est un livre qui se lit bien et il est à la hauteur du personnage. Que l’on aime ou pas le politicien, il s’agit d’un homme qui a été très présent dans notre univers politique et dans la vie des Canadiens et des Québécois. Son livre déborde d’anecdotes savoureuses de la même manière qu’il peut l’être lui-même lorsqu’il ne fait pas de politique. Je l’ai reçu à mon émission pour parler de son livre et ç’a été aussi stimulant de l’avoir comme invité que de lire sa biographie. J’ai vraiment beaucoup aimé ça ! C’est quelqu’un qui est authentique et qui dit ce qu’il pense.

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

Photo courtoisie

J’aimerais aller voir le spectacle de P-A Méthot Faire le beau. C’est quelqu’un que j’ai eu à quelques reprises en entrevue et il est éminemment sympathique. J’aime les gens vrais, et c’est un vrai. Il m’a fait toutes sortes de confidences en entrevue. En plus, c’est un bon raconteur. Côté humour, j’aime particulièrement ceux qui sont de grands raconteurs dans la lignée des Jean-Marc Parent et P-A Méthot. D’ailleurs, dans ma performance sur scène, je veux m’inspirer de ce naturel qui les habite.

Quel est le film qui vous a séduit ?

Photo d’archives

J’ai récemment vu le film A Star Is Born et je suis tombé sous le charme. C’est un classique qui a été produit plus d’une fois. Sur les quatre versions qui ont été réalisées depuis 1937, j’avais vu les deux précédentes, soit celle de 1976 avec Barbara Streisand et Kris Kristofferson ainsi que celle de 1954 avec Judy Garland et James Mason. Mais la nouvelle version avec Lady Gaga et Bradley Cooper qui est aussi le réalisateur est vraiment excellente. Lady Gaga est extraordinaire ! Elle a une très grande prestance. Elle a d’ailleurs accepté de jouer démaquillée et cela la rend très attachante. Quant au personnage de Bradley Cooper, dans son jeu d’alcoolique, il est très juste. C’est vraiment un très bon film !

Quelle est la musique qui vous interpelle ?

Photo courtoisie

J’ai récemment acheté le CD Revamp, le nouvel album de reprises des chansons d’Elton John et de Bernie Taupin où l’on retrouve ses grands succès de ses 50 ans de carrière interprétés par plusieurs grands artistes de niveau international, tels que Coldplay, Lady Gaga, The Killers, Queens et plusieurs autres. J’aime beaucoup Elton John. Je l’avais aussi vu en spectacle quand j’avais 17 ans et je l’ai revu cet automne à Montréal au Centre Bell lors de sa tournée d’adieu.

Qui dans l’univers artistique suscite votre admiration ?

Photo d’archives

Pour moi c’est Alain Stanké. Il y a longtemps, je l’avais interviewé sur les camps de concentration et on est ensuite devenus des amis. C’est quelqu’un qui a beaucoup de vécu et qui a beaucoup d’écoute. En plus, c’est un homme de bon conseil. Je l’apprécie beaucoup.

On suit Denis Lévesque