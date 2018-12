Les Sénateurs ne sont pas contents

Comme plusieurs observateurs l’avaient prédit, la saison des Sénateurs d’Ottawa semble tourner au cauchemar et la perte du jeune défenseur Thomas Chabot n’annonce d’ailleurs rien de bon, au grand mécontentement des joueurs de l’équipe.

La formation ontarienne a vécu une soirée pénible sur la patinoire des Islanders de New York, vendredi, au Barclays Center. En plus d’échapper une avance de deux buts et de s’incliner 6 à 3, la troupe de l’entraîneur-chef Guy Boucher a perdu Chabot pour une durée indéterminée quand il a été frappé en zone neutre par Matt Martin, qui se trouvait dans son angle mort.

Visiblement frustrés, les joueurs des Sénateurs ont répondu par la voix de leurs poings : trois bagarres ont éclaté durant la dernière minute de la partie. Toutefois, les principaux intéressés semblaient en vouloir davantage à eux-mêmes pour cette autre déconfiture. Ottawa a subi quatre échecs à ses cinq plus récentes joutes.

«Je ne pense même pas qu’il s’agisse d’un message à eux [aux Islanders]. C’est plutôt destiné à nous, a commenté au quotidien "Ottawa Sun" le défenseur Mark Borowiecki. On doit se lancer des avertissements à nous-mêmes. Il faut se lever au moment opportun et se faire respecter afin de se supporter les uns les autres. Montrons un peu de fierté. Ce n’est pas acceptable et nous ne sommes pas heureux de cela. On ne répétera pas ces erreurs et revivre ce scénario. On doit se racheter.»

Boucher plus ou moins convaincu

Pour revenir au cas de Chabot, heurté au haut du corps, Boucher se croise les doigts pour revoir rapidement son arrière de talent. Le numéro 72 connaît une excellente campagne en vertu de 10 buts et 28 mentions d’aide pour 38 points en autant de matchs.

«Nous devons attendre ce que les médecins diront. Ensuite, on pourra déterminer la durée de son absence, a indiqué le pilote. Il a été frappé au moment où il ne possédait pas la rondelle. C’est un coup provenant de l’angle mort. [...] Ici, c’est pas mal à la limite.»

Les Sénateurs avaient rendez-vous avec les Capitals de Washington au Centre Canadian Tire, samedi.