L’hiver de force

La publication du dernier et captivant volet d’Hiver nucléaire de l’autrice montréalaise Caroline Brault (alias Cab) vient clore en beauté l’année 2018, autre millésime faste pour l’effervescent milieu du 9e art québécois.

Au cœur d’un Montréal irradié des suites d’une catastrophe nucléaire survenue à la centrale Gentilly 2 et où règne depuis un hiver perpétuel, une jeune livreuse de bagels en motoneige navigue dans une métropole transfigurée, tout en composant avec les aléas de la vie sentimentale et les radiations dont son corps est affublé. Ainsi débute cette savoureuse série lancée sur internet en 2012.

L’infographiste de formation y publie alors une planche par semaine en français et en anglais, avec l’espoir d’en tirer un album de 80 pages en bout de piste. Rapidement, ce premier projet de bande dessinée numérique suscite l’intérêt des internautes, mais aussi de la structure éditoriale montréalaise Front Froid, qui publie en 2014 le premier tome de cette comédie romantique sur fond de science-fiction post-apocalyptique.

Puis, à la demande générale, sans plan au préalable, Cab commet un second tome en 2016. « Rendue là, le troisième tome allait de soi. Et ce ne sont ni les lecteurs ni mon éditeur qui m’ont tordu le bras », lance avec bagou l’artiste d’Hochelaga, quartier à l’honneur dans le plus récent opus. « Même si le projet n’a jamais été prévu comme une trilogie, je n’ai pas cherché à étirer la sauce. » Bien au contraire, Cab conclut magnifiquement ce récit dans lequel elle a fait ses classes.

Et de 3

Bien de la neige a glissé sous les chevilles de la motoneige de l’héroïne entre la parution du deuxième et le plus récent album. D’abord, le premier chapitre d’Hiver nucléaire fut traduit l’an dernier par l’éditeur américain Boom! Studios sous le titre Nuclear winter, ce qui permit à l’artiste de prendre du gallon côté coloration. Ensuite, sa collaboration à titre de coloriste sur le diptyque L’esprit du Camp d’Axelle Lenoir lui a inculqué à n’en point douter des notions de mise en page. « Évidemment, le fait d’avoir colorisé 200 pages d’Axelle m’a amenée à m’imprégner de sa grande maîtrise du découpage. Elle me fut d’une grande aide, notamment sur la notion de l’émotion chez les personnages. » Résultat ? Cab livre un album abouti bonifié d’une stupéfiante séquence digne d’Akira où elle dévoile le fameux réacteur nucléaire qu’elle s’était bien gardée de nous montrer jusqu’ici pour « garder un certain mysticisme de cet antagonisme ».

De retour d’un bref séjour au Japon, où elle a pris part à une délégation québécoise de bande dessinée, l’autrice avoue ressentir un certain vertige à l’idée de quitter sa série qui l’a vue naître pour un nouveau projet. « Dans mon prochain album, j’ai envie de faire passer l’émotion par un dessin moins structuré, de délaisser la couleur, mais surtout, de m’enchaîner moins de 10 heures sur une page, parce que c’est dur à la longue. » Chose certaine, Cab est loin d’avoir fini de nous éblouir.

À lire aussi

Photo courtoisie

Dans ce magnifique pavé de 320 pages, Luz, un des artistes épargnés des attentats de Charlie Hebdo, raconte ses 23 années passées au cœur de cette aventure éditoriale unique et folle. Ce livre lumineux rend un vibrant hommage aux comparses et maîtres Gébé, Charb, Cabu, Tignous, mais aussi à la discipline du dessin. Page après page, Luz nous renverse par l’inventivité et la grande sensibilité dont il fait preuve aux pinceaux. Cette levée du rideau sur la vie à la rédaction et les fabuleux bouclages hebdomadaires passionne. Cette histoire méritait d’être racontée.

Photo courtoisie

Vincent Perriot - tout comme Frederik Peeters d’ailleurs - a ce talent de naviguer avec verve entre différents genres. Après ses somptueux polars Belleville et Paci, l’artiste nous transporte dans un récit de science-fiction dystopique stupéfiant. Un berger, dont le troupeau de dinosaures est sauvagement assassiné, se rend dans la cité en quête de vengeance. Il y fait la rencontre de rebelles, combattant le réseau qui détient le contrôle de l’eau potable. Vertigineusement illustré, les planches de Perriot ne sont pas sans rappeler celle d’un certain Moebius.

Photo courtoisie

Sous le soleil plombant de juillet, un cycliste se rend au carrefour Laval pour échanger une paire d’espadrilles. Une fois à l’intérieur de la hideuse forteresse climatisée, il succombe à une crise d’angoisse. Le premier album en carrière de Daniel Pelchat nous happe par sa charge anxiogène. Les doubles pages dépliantes illustrant ladite crise nous transportent dans un monde parallèle cauchemardesque. En cette période où le consumérisme prévaut, cette lecture nous donne envie de tout balancer pour aller gambader pieds nus dans les champs.