Miracle de Noël : une jument disparue réapparaît

Une jument disparue depuis trois mois est mystérieusement réapparue la veille de Noël dans une petite ville de l’Alberta.

Selon les informations du «Edmonton Journal», Molly, une Clydesdale de 6 ans, était disparue depuis septembre de son ranch d'Entwistle, à une centaine de kilomètres à l’ouest d’Edmonton.

Sa propriétaire, Cindy Thomas, avait alors découvert la porte de son prés ouverte au matin.

Le 24 décembre en journée, alors qu’elle était en route pour réveillonner en famille à Calgary, elle reçoit un message de son voisin. «Il m’écrit qu’on devait se parler, qu’il avait besoin d’aide avec quelque chose dans sa cour, et ça pourrait être Molly. J’ai fait demi-tour au milieu de l’autoroute et j’ai foncé vers chez moi», a déclaré Mme Thomas au «Edmonton Journal».

Lorsqu’elle s’est retrouvée devant la bête, qui était bien Molly, elle a fondu en larmes. «J’étais incrédule et heureuse. Elle était là et elle était en bonne santé», a-t-elle ajouté.

La réapparition de la jument est mystérieuse, car personne ne s’est présenté pour s’attribuer le mérite de l’avoir ramenée.

Cindy Thomas pense que son cheval a fait l’objet d’un vol – comme c’est de plus en plus fréquent dans la région – et que le fait qu’elle soit enceinte a joué pour elle. Le fœtus se porte d’ailleurs bien et la jument devrait mettre bas au printemps, selon elle.

«C’est le plus beau cadeau de Noel. J’ai dit à mon mari qu’il n’a plus besoin de m’en offrir pour les trois prochaines années», a-t-elle conclu au «Edmonton Journal».