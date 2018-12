Mort subite d’une commentatrice de Fox News

Une commentatrice politique de la chaîne Fox News est décédée subitement, vendredi, à l’âge de 26 ans.

Bre Payton a été découverte inconsciente par son amie, jeudi matin, dans son appartement de San Diego, en Californie.

La jeune femme, diplômée en journalisme, a été transportée d’urgence vers un centre hospitalier.

Après plusieurs heures de tests, les médecins ont établi le diagnostic: la commentatrice politique était atteinte de la grippe H1N1 et d’une possible méningite.

Bre Payton est décédée le lendemain.

La jeune femme, en plus de ses apparitions fréquentes sur la chaîne Fox News, travaillait pour le site web The Federalist depuis avril 2015.

«En quelques années à peine, elle est devenue une étoile montante de l'actualité à la télévision, faisant régulièrement des commentaires politiques sur Fox News Channel, Fox Business Channel et One America News Network», a écrit The Federalist dans un texte dédié à la jeune femme.

Les détails pour les funérailles de Bre Payton devraient être dévoilés bientôt.