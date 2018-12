Pas de «grand cru» boursier en 2019

C’est le vendredi 21 septembre dernier, lendemain de ma chronique « Une bulle prête à éclater », que le principal indice de Wall Street, soit le S&P 500 de la Bourse de New York, touchait son sommet historique, à 2941 points.

Mercredi dernier, lendemain de Noël, le S&P 500 touchait, en cours de séance, son creux de l’année 2018, à 2346 points. Ainsi, en l’espace d’à peine trois mois, l’indice le plus représentatif de Wall Street s’effondrait de quelque 20 %.

Lors de cette « coûteuse » correction, le populaire Dow Jones s’effondrait de 19,5 % par rapport à son sommet historique du début octobre, à 26 951 points. Le NASDAQ, lui, s’écroulait de 24 % entre son record du 30 août dernier et son creux du 24 décembre.

Depuis le creux de mercredi, Wall Street s’est ressaisi. Et fidèle à son « petit » côté hystérique, la Bourse de New York a rebondi de quelque 6 % lors des séances de mercredi et de jeudi.