Photos souvenirs: Robert Marien

Passion hockey

Photo courtoisie

Le jeune sportif de 12 ans avait déjà la piqûre du hockey et non seulement un bon coup de patin, mais aussi du style. Dix ans plus tard, en 1977, il était diplômé en théâtre au Collège Lionel-Groulx de Ste-Thérèse. Encore dix ans plus tard, il chaussait les patins de Robert Martin de l’équipe du National dans la série Lance et compte.

Bob Martin

Photo courtoisie

Robert Marien a été l’un des premiers joueurs de hockey dans la populaire série Lance et Compte diffusée dès 1986 à Radio-Canada, avec Éric Hoziel, Jean Harvey et Carl Marotte (photo). L’auteur Réjean Tremblay lui confia le rôle de Robert Martin, défenseur du National. Le comédien fut aussi de la suite de la série quinze ans plus tard.

Devenu Jean Valjean

Photo courtoisie

Au printemps 1991, Robert Marien est devenu le Jean Valjean de la comédie musicale Les Misérables, tirée du célèbre roman de Victor Hugo. Il participera à sa création en français à Montréal, à une tournée canadienne et à des représentations à Paris et à Londres. Ce rôle donnera un essor inestimable à sa carrière de chanteur.

Après Lance et compte

Photo courtoisie

Il y a déjà 25 ans, en juin 1994, Robert Marien, 38 ans, se joignait à l’équipe du téléroman Sous un ciel variable d’Anne Boyer et Michel D’Astous à Radio-Canada, interprétant le rôle de Marc Turgeon au cœur de trois familles des Cantons-de-l’Est. La première vague de Lance et compte terminée, il avait aussi joué dans La misère des riches à TVA.

Chanter

Photo courtoisie

Robert Marien a interprété une panoplie de rôles chantés notamment dans Notre-Dame de Paris et La Mélodie du Bonheur. Au début de sa carrière, il a côtoyé sur scène Pauline Julien (en haut) dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, de Bertolt Brecht et Kurt Weil, une pièce montée au Théâtre de Quat-Sous en 1984 (photo André LeCoz). Depuis, il n’a cessé de chanter.

►On pourra voir Robert Marien dans la comédie musicale Don Juan, à la Maison symphonique de Montréal du 12 au 16 février seulement. Il interprétera Don Luis, le père de Don Juan, personnage qu’il avait campé en 2013, aux côtés de Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, Cassiopée, Mario Pelchat, Cindy Daniel et Philippe Berghella. Avec l’Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Simon Leclerc. Textes et musique Félix Gray. Voir osm.ca.

►Le chanteur reconnu dans plusieurs pays de monde est en ce moment à Astana au Kazakhstan où il a monté la production kazakhe de Notre Dame de Paris.

►De retour au Québec pour les Fêtes, Robert s’envolera aussitôt pour Tokyo afin de participer au concert New years musical 2019, entouré de chanteurs de Broadway et du West-End (Londres).