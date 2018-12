Pour plusieurs, l’année 2018 fut haute en rebondissements. Que ce soit d’heureuses nouvelles, une annonce dévastatrice, des tracas ou des moments de joie, les réactions associées à ceux-ci ont entraîné dans leur sillage tout un flot d’émotions. Alors vivement le renouveau et bye-bye 2018 ! Mais pour que cette nouvelle année soit davantage teintée par le plaisir et les joies sensuelles, voici quelques conseils pour une belle nouvelle année.

Vous me connaissez, j’aime proposer des moments de pauses dans cette frénésie du quotidien pour faire des bilans de vie. En effet, je considère que quelques fois par année, il peut s’avérer très intéressant de faire un peu d’introspection, histoire de faire le point sur sa vie et sur la façon dont on vit celle-ci. Mais le bilan de fin d’année, pour être efficace et surtout utile, devra :

Se faire dans un endroit calme et dépourvu de toute source de distraction (ce ne sera pas une liste d’épicerie rédigée sur le coin du comptoir de cuisine avec les enfants qui courent autour ) ;

Se faire dans un délai déterminé : fixez-vous un moment pour entamer l’écriture et un moment (rapproché) pour terminer l’exercice. Vous pouvez le faire par exemple en deux ou trois jours, à raison de 30 minutes chaque fois (le faire par petits bouts semblera moins laborieux pour certains alors que pour d’autres, interrompre le flot alors que les idées se précipitent ne servira à rien – écoutez-vous)

Ne pas être un exercice de plongée trop profonde : oui à l’introspection, mais attention . Certaines fois, il vaut mieux rester un peu plus en surface et ne plonger pour visiter ses « bibittes » que seulement lorsqu’on est accompagné(e). Le bilan ne devrait pas être souffrant. Si vous ne croyez pas en être capable seul(e), respectez-vous, ne le faites pas ou faites-le avec votre professionnel de la santé qui saura vous guider au besoin.

Pour une belle année riche en sensations érotiques

Afin de mieux dessiner vos chemins sensuels et d’en apprécier tous les délices, il est préférable d’avoir au préalable fait votre bilan. Celui-ci vous permettra de comprendre pourquoi vous auriez avantage à prendre des directions différentes pour ajuster votre qualité de vie ou encore, à simplement faire quelques modifications qui vous permettraient d’être davantage dans le moment présent.

Que devriez-vous retrouver comme questions dans ce bilan ?

1 - Vos qualités et vos bons coups de l’année.

2 - Les choses vécues en 2018 pour lesquelles vous êtes reconnaissant(e).

3 - La vie que vous menez est-elle en harmonie et en concordance avec qui vous êtes ?

4 - Votre qualité de vie sexuelle : satisfaisante ou à améliorer ? Et comment faire pour l’améliorer, la rendre plus à l’image de ce que vous êtes ?

5 - Avez-vous la vie affective dont vous avez besoin ?

Des résolutions sexuelles

Multipliez les occasions pour vivre votre sexualité . Naturellement, il n’est pas question ici de basculer vers l’obsession ou la performance, il s’agit simplement de vous permettre d’être sensuellement à l’écoute.

Respectez vos limites : assurez-vous en tout temps d’être en accord avec vous-même et vos valeurs.

Osez la nouveauté : ne serait-ce que d’expérimenter une nouvelle position, des accessoires coquins ou de nouvelles caresses.

Allez voir un spectacle burlesque.

Faites plus de lectures érotiques (ou lisez certaines d’entres elles à votre partenaire).

Partez en mode exploration : trouvez et stimulez vos points sensibles – que ce soit le point P, le point G ou le point S (sensualité)... et amusez-vous !

Faites l’acquisition de sous-vêtements sexy à porter même la semaine .

Aimez votre corps, sous toutes ses formes.

Bref, pour 2019, ajoutez du zeste à cette vie sexuelle qu’est la vôtre et AMUSEZ-VOUS !

Bonne année !