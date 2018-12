Rattrapage de fin d’année avec Souldia

Après Metallica puis Jay-Z et avant Weezer, c’est au tour du rappeur local Souldia de proposer son propre Album noir.

Souldia - L’album noir

★★★ ½

Photo courtoisie

Est-ce à la hauteur des autres œuvres du même nom ? Quand même !

Urgence !

À lire le communiqué de presse annonçant l’œuvre quasi surprise (deux mois auparavant, il faisait paraître Survivant, un autre disque), on pourrait croire que ce LP a été enregistré et livré dans l’urgence. Pourtant, cet Album noir demeure bien foutu... voire trop lorsqu’on compare les beats hyper léchés du rappeur à ses strophes sans filtre et essentiellement vociférées.

Vous trouvez que les rythmiques de Death Grips ne sont pas assez peaufinées ? Tendez l’oreille !

Pas de quartier !

Pour revenir sur les textes, ce qu’on retient de L’album noir est – essentiellement – la marge de manœuvre que s’accorde l’artiste sur cette production.

À une époque où le propos est souvent pesé et révisé avant d’être finalement dévoilé au public, il est « rafraîchissant » de constater que Souldia semble n’en avoir rien à branler et prend même le risque de brûler quelques ponts par la bande (les amateurs de rap locaux vont rigoler en écoutant Ventriloque, par exemple).

Bien que certains passages sont maladroits, voire problématiques, L’album noir est non seulement une alternative plus urbaine à l’offre rap locale francophone actuelle, mais aussi un LP qui groove en masse.

La trame sonore idéale à « blaster » en voiture !

The Raconteurs

Sunday - Driver / Now That You’re Gone

★★★

Photo courtoisie

Décidément, Jack White déteste se tourner les pouces. Après avoir complété une tournée solo interminable, le chanteur et guitariste reprend déjà du service en compagnie des autres garçons de son groupe The Raconteurs pour ce maxi de deux pièces. Le résultat : correct, sans plus. Outre le bonheur contagieux de White et quelques harmonies Beatlesques, The Raconteurs semble être sur le pilote automatique et livre du rock potable... et c’est tout. À suivre, donc.

Artistes variés - Spider-Man: Into The Spider-Verse

★★★★

Photo courtoisie

Déjà que le film et son look transpercent le grand écran, la musique sélectionnée pour ponctuer la meilleure production de superhéros de l’année accompagne à merveille les scènes d’action en plus de faire découvrir les univers intérieur et extérieur de Miles Morales, héros du long métrage d’animation. Au programme, donc : une excellente combinaison de hits rap du moment. Ce n’est pas la trame sonore de Black Panther, mais presque !

Reel Big Fish - Life Sucks... Let’s Dance !

★★

Photo courtoisie

La troupe ska punk culte refait surface avec ce neuvième album faisant suite à Candy Coated Fury, un LP lancé il y a six ans avec un intérêt quasiment absent des médias. Moins nihilistes que sur cette œuvre précédente, le chanteur Aaron Barrett et ses sbires livrent un album hop-la-vie, certes, mais prévisible et nostalgique. C’est l’équivalent ska punk de la peinture à numéros, disons. Pour les fans seulement.

Coup de coeur

MF Doom et Cookin Soul - Doom Xmas

★★★★

Photo courtoisie

Il ne faut pas se leurrer : l’essentiel des pièces rap de Noël passent mal d’une oreille à l’autre. D’où l’envie de souligner cet album entier dédié au genre... et qui est incroyablement satisfaisant. En gros, le producteur espagnol Cookin Soul emprunte des pistes de voixdu rappeur masqué MF Doom et les glisse sur des pièces instrumentales festives de son cru en plus de glaner ici et là des références à des classiques des Fêtes. L’exercice est aussi intéressant que plaisant. À écouter ici : cookinsoul.bandcamp.com