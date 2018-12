Remparts: Braeden Virtue passe aux Olympiques

Victime d’un surplus de défenseurs dans l’alignement des Remparts de Québec, Braeden Virtue a été cédé aux Olympiques de Gatineau avant la rencontre de samedi après-midi face aux Cataractes de Shawinigan sur la glace du Centre Vidéotron.

En retour, le grand patron des opérations hockey des Diables rouges, Patrick Roy, a mis la main sur choix de quatrième tour à la prochaine séance de sélection qui appartenait initialement aux Islanders de Charlottetown.

L’Américain, dont l’arrivée avait été annoncée en grande pompe l’an dernier sous l’ère Philippe Boucher après qu’il eut tourné le dos aux rangs collégiaux américains, a eu le temps de saluer ses coéquipiers et le personnel d’entraîneurs avant de récupérer ses affaires puis de quitter l’enceinte.

De retour le 14 décembre dernier après une longue convalescence de plus de deux mois en raison d’une dislocation de l’épaule, Virtue n’aura disputé que sept rencontres dans l’uniforme québécois cette saison. Son absence a permis aux recrues Félix-Olivier Chouinard et Dylan Schives de gagner du galon auprès de l’entraîneur-chef, ce qui lui aura en fin de compte coûté son poste.

«C’est dans mon meilleur intérêt de partir. Ça a été dur avec la blessure et les jeunes ont su en profiter. Ils jouent vraiment bien. Non, je n’ai pas de regrets d’être venu ici. J’apprécie encore de jouer au hockey junior et à 17 ans, je suis encore jeune. Ça fait partie du hockey», a lâché le choix de huitième ronde en 2017, sac d'équipement sur le dos et bâtons dans les mains.

Les Olympiques avaient un intérêt marqué pour le joueur de 6 pi 1 po et 190 lb depuis un moment. Et Roy ne le voyait plus trop dans sa soupe.

«On avait un surplus de défenseurs avec le retour [Romain] Rodzinski. Braeden voulait de la glace et je trouvais que Chouinard, Schives et Savoie jouaient bien. Ça commençait à être difficile de le faire jouer tous les soirs. Je me suis assis avec son père et on a eu une bonne discussion comme quoi c’était une intéressante organisation avec des besoins en défenseurs», a expliqué le Diable en chef.

Gagné à Saint John

Par ailleurs, la transaction envoyant l’ancien capitaine Benjamin Gagné aux Sea Dogs de Saint John en retour d’un choix de huitième ronde en 2021 a été officialisée, ce qui signifie que Gagné a accepté de se rapporter à l’organisation du Nouveau-Brunswick.