Un bilan annuel incontournable

C’est devenu un objet attendu, car il paraît tous les ans à la même période : L’état du Québec propose une sorte de bilan de l’année qui se termine et propose, cette année « 20 clés pour comprendre les enjeux actuels », que l’on retrouve dans autant de chapitres.

Une soixantaine de chercheurs et chercheuses ont collaboré à cette édition, sous les auspices de l’Institut du Nouveau Monde, qui célèbre en même temps son quinzième anniversaire.

Cet ouvrage indispensable, « un antidote à la désinformation et aux fausses nouvelles », auquel sont associés les Fonds de recherche du Québec, la firme de sondage Léger, le quotidien Le Devoir, le magazine Québec Science et l’Association des communicateurs scientifiques du Québec, se veut à la fine pointe de l’évolution de nos sociétés en abordant les questions de l’intelligence artificielle, des cryptomonnaies, de la transition énergétique, de la crise environnementale et quelques autres sujets connexes.

L’article qui traite d’un certain retour à la campagne de citadins, qui rêvent d’une vie moins agitée, est particulièrement intéressant. La chercheuse Myriam Bédard note qu’on assiste depuis une trentaine d’années à une migration vers les campagnes. Bien sûr, les régions éloignées, comme la Gaspésie, entre autres, souffrent encore d’une dépopulation. Ce sont surtout « les régions rurales près des centres urbains qui connaissent un solde migratoire positif ».

Néoruraux

Qui sont-ils et que cherchent-ils ? De jeunes familles qui aspirent, pour eux et leurs enfants, à une meilleure qualité de vie, des gens désireux de relever de nouveaux défis, des retraités « aspirant à un rythme de vie moins stressant », aussi des artistes en quête d’inspiration autre que celle de la ville. Bref, à la campagne, les contraintes de la vie quotidienne sont moins fortes.

Je me souviens d’une chronique de Pierre Foglia qui se plaignait, il y a une dizaine d’années, que son coin de pays, Saint-Armand, subissait les assauts de ces citadins en goguette. Ils n’étaient pas les bienvenus, surtout que leur arrivée suscitait immanquablement une hausse des taxes foncières et toutes sortes de dérangements.

Mais tout n’est pas que confrontation et conflit, nous dit l’auteur, même s’il faut surmonter de nombreux préjugés des deux côtés. Les néoruraux peuvent être à l’origine de complicités et de solidarités diverses lorsque surgissent des problèmes locaux. Ces nouveaux arrivants peuvent mettre à profit leurs expertises, entre autres en matière de communications. Ces formes de collaboration peuvent être profitables à toute la communauté, sans transformer la région en banlieue. L’auteure cite plusieurs domaines où ces collaborations peuvent améliorer le quotidien : mise sur pied de garderies et de coopératives agroalimentaires, sauvegarde du patrimoine, organisation de festivités villageoises, etc.

Cependant, comme on l’a vu dans certains quartiers de Montréal, le risque d’embourgeoisement est bien présent. Le vieux magasin général a fait place à une boulangerie vendant du pain frais du jour, à une épicerie fine ou à un café-restaurant raffiné. Il faudra alors souhaiter le juste équilibre entre ces modes de vie différents pour ne pas que les villageois de souche se sentent rejetés, voire expulsés et forcés de s’exiler vers des campagnes moins nanties.

Mais il ne faut pas s’affoler.

Dans un autre article, on apprend que « 54 % de la population mondiale réside dans les villes, et ce taux devrait augmenter à 66 % en 2050 ». La ville possède donc encore et toujours un fort pouvoir d’attraction. Surtout qu’elle sera le siège de la future révolution numérique et le théâtre d’enjeux climatiques évidents. Ce qui n’aidera pas cependant à faire disparaître, ipso facto, les stress urbains qui viennent avec tous ces enjeux.

Voilà de quoi alimenter les discussions en cette fin d’année et le début d’une autre qui ne sera sûrement pas de tout repos.