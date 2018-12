Une diplômée montréalaise veut être la première Allemande dans l’espace

Une astrophysicienne diplômée de l’Université de Montréal pourrait devenir la première femme astronaute allemande.

Suzanna Randall, 39 ans, est une des deux femmes sélectionnées par l’initiative privée Astronautin, un projet d’environ 50 millions d’euros. Il vise à envoyer une première femme allemande dans l’espace, pour un voyage de sept à dix jours à la Station spatiale internationale.

Au fil des ans, plusieurs Allemands sont allés dans l’espace, mais aucune femme.

«On veut montrer aux jeunes filles et aux femmes en Allemagne que c’est possible de tout devenir, même astronaute», a expliqué, en français, Suzanne Randall, jointe à l’European Southern Observatory, près de Munich, où elle travaille comme astrophysicienne.

Elle a approfondi sa connaissance du français quand elle a effectué son doctorat en astrophysique à l’Université de Montréal, qu’elle a obtenu en 2006. Elle garde d’excellents souvenirs des trois années qu’elle a passées au Québec.

Elle a fait du traîneau à chiens, été au Carnaval de Québec et défendu sa thèse de doctorat en français. Elle était colocataire avec une professeure de français qui l’a beaucoup aidée.

Rêve d’enfance

Mme Randall a toujours voulu être astronaute.

«Pour la plupart des enfants, je pense que le rêve de devenir astronaute arrête à un moment donné. Pour moi, ça ne s’est jamais arrêté», a-t-elle dit.

Elle s’est tournée vers l’astrophysique parce qu’il y avait de meilleures occasions d’emploi. «Comme astrophysicienne, on ne va pas dans l’espace, mais on le regarde et on essaye de le comprendre», a-t-elle dit.

Puis est venue la possibilité de postuler pour Astronautin. Elle a passé les tests et a joint l’équipe après qu’une des deux premières candidates retenues se soit désistée.

Une seule va voler

Deux femmes allemandes seront prêtes pour l’espace, mais une seule s’envolera, en 2021 ou en 2022. La deuxième devra rester disponible, car un simple rhume pourrait empêcher la première de partir.

Suzanna Randall a pu compter sur les conseils de l’autre candidate Insa Thiele-Eich. «C’est sûr qu’à un certain moment, il va y avoir une concurrence, mais pour l’instant, on s’entend très bien», a dit Mme Randall.

L’entraînement est commencé, mais le financement n’est pas encore attaché complètement. Elle a eu l’occasion de faire des vols qui simulent la microgravité.

Pour l’instant, l’essentiel de son entraînement est théorique. Elle doit encore obtenir son permis de pilote d’avion et apprendre comment la Station spatiale internationale fonctionne.