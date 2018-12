Une nouvelle année propre, propre, propre

Le réveillon (noche vieja) du 31 décembre est tout autant célébré que celui du 24. On sert plus ou moins le même menu. L’idéal est d’avoir de bons amis à la campagne qui vont se faire un plaisir de vous inviter à partager leur asado (pièce rôtie sur la broche). Si vous avez pensé à emporter dans vos valises des feux de Bengale, la fête sera encore plus belle. Mais là s’arrête la similitude. La fin de la « vieille année » s’accompagne de tout un rituel qu’il est bon de connaître si on veut s’éviter des surprises désagréables.

Photo Jacques Lanctôt Les Cubains sont des plus superstitieux. Une tradition veut que ce soir-là, un peu avant minuit, on lave la maison à grande eau pour la débarrasser des souvenirs désagréables et la purger des mauvais esprits. Il s’agit de faire maison nette afin d’accueillir la nouvelle année dans les meilleures conditions. Alors, on prend le seau d’eau qui a servi à laver le plancher et dans un geste symbolique, on balance son contenu à la rue. Le problème, c’est lorsque ce sont les habitants des étages supérieurs qui le font. Normalement, on s’assure qu’il n’y a personne en bas au moment de jeter l’eau par-dessus bord. Mais dans l’euphorie du moment, et l’alcool aidant, on oublie bien souvent de le faire, de sorte qu’à minuit, vous risquez fort bien d’être éclaboussé si vous passez sur un de ces trottoirs. Vos beaux vêtements tout propres ne seront plus les mêmes et vous commencerez la nouvelle année sur une mauvaise note.

Une autre tradition veut que les gens qui veulent voyager au cours de la nouvelle année aillent, à minuit pile, faire deux fois le tour du pâté de maisons en traînant une vieille valise, remplie des choses essentielles qu’on emporte en voyage. Rien n’est moins sûr. Toutes sortes de blagues circulent à ce sujet, surtout que certaines personnes répètent ce curieux manège depuis des années sans jamais quitter leur quartier, sauf pour aller visiter un parent dans une province voisine.

Superstitions

Si une personne veut que la nouvelle année soit prospère, elle doit mettre une pièce de monnaie dans sa chaussure et l’endurer durant toute la journée du 31 décembre. Quelqu’un qui désire recevoir des vêtements neufs pour la nouvelle année doit porter ses sous-vêtements à l’envers le 31 décembre. On dit aussi qu’aux douze coups de minuit (s’il y a une église près de la maison et si la chaîne stéréo du voisin ne joue pas à tue-tête), on doit manger douze raisins, pour conjurer le mauvais sort. Finalement, à minuit, ceux qui souhaitent se marier au cours de la prochaine année doivent se lever et s’asseoir en même temps que sonnent les douze coups de cloches.

Une chose est sûre. Les Cubains vont célébrer en famille, en mangeant, en buvant, en chantant, en dansant sur des rythmes entraînants et en se souhaitant felicidades avec force accolades. Il y aura de la bonne humeur partout.