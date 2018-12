Une voix immense s’est tue

L’écrivain Amos Oz, le Camus israélien, décédé hier à 79 ans, avait un regard bleu délavé empreint de souffrance, de tendresse, d’espoirs de paix et du désespoir de voir les fanatiques faire main basse sur les terrains, réels et imaginaires, d’une cohabitation entre l’État juif et un futur État palestinien pour lequel il a toujours milité.

Ce regard était aussi d’une implacable lucidité face au rêve des terroristes palestiniens, Hamas, Hezbollah, etc., de nettoyer le Moyen-Orient de la présence juive, par un génocide s’il le faut, alors qu’Israël, à moitié désertique, occupe moins de 1 % des terres arabo-musulmanes.

Oz tolérait mal l’intolérance.

Début 2018, il avait fédéré des écrivains célèbres pour stopper l’expulsion d’Africains réfugiés en Israël.

Il aimait dire qu’il gardait deux stylos sur son bureau, « l’un pour raconter des histoires, l’autre pour dire au gouvernement d’aller se faire foutre ».

Écrivain d’abord

Si son engagement politique a plus souvent fait la manchette que ses œuvres, son départ inspire à découvrir ou à relire l’un de ses 40 ouvrages, traduits en 40 langues. Jamais vous ne regretterez d’avoir lu son roman biographique, Une histoire d’amour et de ténèbres, son dernier essai, Dear Zealots : Letter from a divided land ou son célèbre Chers fanatiques, de 2006.

La quasi-totalité du monde littéraire occidental croyait qu’il méritait depuis longtemps le prix Nobel de littérature, mais sa naissance en Israël, même si c’était avant la création de l’État, lui en coupait l’accès. Et pourtant, pacifiste, il avait créé le mouvement de gauche La paix maintenant en faveur de la solution des deux États, dès 1978.

Imaginez si on refusait le Nobel à un écrivain arabe parce qu’arabe ou musulman.

Athée, Amos Oz percevait le judaïsme comme un héritage d’abord littéraire. Nul doute qu’il marchait avec les grands du Peuple du Livre. Qu’il repose en paix.