Une vraie histoire vraie

Les tourments mondiaux nous concernent tous, même en cette période de l’année où l’on est censé éprouver des moments de joie et une forme d’apaisement que l’on sait d’autant plus précieuse qu’elle sera courte.

Je ne vous parlerai donc pas de Donald Trump, un homme inqualifiable qui éclabousse les institutions de son pays et un président qui entache sa fonction en traitant les gens avec dédain, rage et mépris.

Je réserve à plus tard les sourdes inquiétudes que suscitent les perturbations actuelles dans les pays européens, la France avant tout qui retrouve les vieux démons qui ont toujours hanté son histoire.

Je ne dirai mot de Poutine, l’héritier des tsars tyranniques et des dirigeants de l’ère communiste liberticides et sanguinaires. Je n’oublie guère la Chine dictatoriale dirigée par quelqu’un qui s’est lui-même proclamé président à vie.

Et je passe sous silence les théocraties de l’islam dont on connaît les crimes au quotidien et tous les despotes qui prolifèrent à travers la planète.

Vraie bonne histoire

Je veux plutôt raconter une histoire qui se passe à Londres. En 2017, on a ouvert une garderie pour enfants à côté de Nightingale House, une résidence pour personnes âgées, une idée qui est née au Japon en 1976.

Après une année de cette proximité intergénérationnelle permettant aux petits et aux aînés de partager des activités diverses comme l’exercice, le chant, le jardinage et la cuisine, les résultats sont renversants.

D’abord, les tout-petits, contrairement aux enfants plus âgés, n’éprouvent aucun malaise, n’ont aucun préjugé à l’endroit des personnes âgées. Ils manifestent de l’empathie et aident les personnes handicapées en leur apportant leur canne ou leur marchette. S’ils sont bruyants dehors, ils savent qu’il faut être calmes à l’intérieur avec les aînés. Ils adorent les histoires que ces derniers leur racontent et en redemandent.

Changement significatif

La moyenne d’âge des pensionnaires de cette résidence Nightingale est de 90 ans et ils partagent une heure ou deux par jour avec les petits. Les responsables ont déjà constaté une baisse du taux de démence, une augmentation de la mobilité des aînés, une meilleure communication langagière et moins de dépression.

Dans nos sociétés formatées, déterminées selon les règles technocratiques et bureaucratiques, des idées simples, inspirées du gros bon sens qui peuvent apporter de bons résultats font ricaner plusieurs.

Or, les enfants aujourd’hui sont enrégimentés dès le petit âge. Leur vie est à l’image de la déshumanisation en marche. Ils vivent en dehors de la présence des adultes à l’exception de leurs parents, eux-mêmes hyperactifs.

Les vieux s’ennuient dans leurs résidences. Chacun possède une expérience longue et riche que peu de gens veulent entendre. Avec les petits, les aînés dont on dit qu’ils retournent en enfance retrouvent leur statut d’adultes. Les petits s’attachent à eux, les touchent, les embrassent et les aiment pour ce qu’ils sont malgré les apparences.

Cet exemple n’est-il pas la preuve que nous sommes en train de perdre la tête avec nos institutions calquées sur le modèle industriel ?