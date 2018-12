Voici le meilleur endroit où manger des crêpes au matcha à Montréal

Que ce soit en buvant un thé ou encore en mangeant un plat, il existe toute sorte de façon de consommer du matcha. Mais l’une des façons les plus savoureuses est certainement de commander une assiette de crêpes au matcha du Barley bar à céréales.

Située dans le quartier Saint-Henri, cette charmante adresse se spécialise en céréales et en smoothies. On y retrouve également une tonne d’autres petits délices du matin.

L’assiette de crêpes au matcha est sans aucun doute l’une des raisons principales d’aller bruncher à cet endroit.

Servi avec une sauce au chocolat blanc, des fraises, des mûres ou des bleuets, ce plat de crêpes ne laissera personne indifférent. Il est même possible de commander une version sans gluten.

Sachez que le matcha est connu pour aider à renforcer le système immunitaire et il peut même aider à lutter contre le cholestérol. C’est un super aliment qui vaut la peine d’être découvert.

L’assiette de crêpes au matcha du Barley est disponible durant les brunchs du vendredi au dimanche.

Tous les détails ici.

Barley bar à céréales

2613 rue Notre-Dame Ouest

