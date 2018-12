Voyager selon son signe

En ce début d’année, Vacances Sunwing m’a fait parvenir une petite chronique amusante, utilisant les signes du zodiaque pour proposer les destinations vers lesquelles ils offrent des vols cet hiver. J’ai pensé vous en faire profiter.

Bélier (21 mars au 19 avril) | Le Costa Rica

Actifs et courageux, les Bélier sont prêts à relever tous les défis. Le Costa Rica leur offre des aventures volcaniques, des tyroliennes, des tours dans la canopée et plus encore.

Taureau (20 avril au 20 mai) | Sainte-Lucie

Signe de terre, le Taureau aime la nature, mais veut profiter des plaisirs de la vie. La merveilleuse île de Sainte-Lucie, avec ses paysages incroyables et sa végétation luxuriante, les ravira.

Gémeaux (21 mai au 20 juin) | Grenade

Signe curieux qui aime explorer, les Gémeaux aiment l’authenticité. Ils aimeront la Grenade, une destination riche en culture, avec son peuple chaleureux au mode de vie simple. Au programme : visites culturelles, immersion dans l’histoire, découverte d’anciennes traditions à l’occasion de nombreux festivals.

Cancer (21 juin au 22 juillet) | Antigua

Sensibles et émotifs, les Cancer aiment partager des expériences avec leurs proches. Antigua et ses petits hôtels de charme offrent l’écrin idéal pour des réunions­­­ familiales ou entre amis.

Lion (23 juillet au 22 août) | Miami

Ludiques et sophistiqués, les Lion aiment les grandes villes riches en culture. Ils sont fascinés par les beaux-arts et les fêtes amusantes. Miami, avec son flair artistique, ses belles plages et sa vie nocturne animée, leur plaira, tout particulièrement pendant le festival Art Basel.

Vierge (23 août au 22 septembre) | Isla Holbox

Toujours aux prises avec le tourbillon de la vie quotidienne, les Vierge aime­ront une escapade relaxante sur la plage, comme celle de Isla Holbox, une île au nord de la péninsule du Yucatán au Mexique.

Balance (23 octobre au 21 novembre) – Los Cabos

Signe aérien, amoureux d’équilibre, d’harmonie et de beauté, les Balance apprécient une excursion quotidienne, suivie de temps passé au calme et à la détente. Los Cabos, qui englobe le meilleur du désert et de la mer, les comblera.

Scorpion (23 octobre - 21 novembre) | La Havane

Les Scorpion sont à la fois intenses et excitants­­­. Ils aiment explorer et appren­dre de nouvelles choses, mais ils apprécient également les plages isolées. Pour eux, Cuba avec son histoire et ses plages de sable blanc serait l’idéal.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre) | Jamaïque

Grand aventurier, le Sagittaire adore le plein air. La Jamaïque avec l’escalade des célèbres Dunn’s River Falls ou la descente en bobsleigh de Mystic Mountain devrait combler leur besoin d’adrénaline.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier) | St Maarten

Les Capricorne aiment voyager avec style vers des destinations luxueuses et exclusives où ils peuvent être gâtés. St Maarten, destination chouchoute des célébrités, devrait leur plaire. Ils pourront jouer le luxe en s’offrant un bain de soleil sur le pont d’un magnifique yacht au milieu de l’océan.

Verseau (20 janvier au 18 février) | Trinidad

Indépendants, les Verseau détestent la routine qu’ils trouvent banale et ennuyeuse et rêvent d’originalité. Ils aimeront­­­ découvrir Tobago, la nouvelle destination de Sunwing.

Poissons (19 février au 20 mars) | Bonaire