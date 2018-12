10 spectacles pour terminer l’année 2018

L’année 2018 en est à ses derniers moments. Pour célébrer en musique, ou en humour, le passage vers 2019, plusieurs spectacles auront lieu le 31 décembre un peu partout dans la province. Voici dix soirées proposées à Montréal, Brossard, Laval, Québec... et Las Vegas.

Place à la relève

Photo Annie T. Roussel

Voilà déjà six ans que le Vieux-Port de Montréal accueille son Party du Nouvel An. Cette fois-ci, l’organisation a laissé toute la place aux artistes de la relève les plus en vue durant la dernière année. En tête de lice, on retrouve Hubert Lenoir, qui n’a laissé personne indifférent en 2018. Le coloré chanteur sera accompagné d’Émile Bilodeau, Lydia Képinski, Andréanne A. Malette et Afrikana Soul Sister. Le spectacle sera animé par l’humoriste Neev.

► Le spectacle du Party du Nouvel An commencera à 22 h, dans le Vieux-Port de Montréal. montrealenfetes.com.

De l’humour au Bordel

Photo courtoisie, Michel Grenier

Pour ceux qui ont davantage envie de rire que de danser pour la veillée du jour de l’An, la proposition du Bordel Comédie Club s’avère très intéressante. Le très populaire club comique montréalais présentera deux spectacles de 90 minutes avec au moins cinq humoristes mystères qui se relaieront sur la petite scène. Un verre de mousseux sera offert à chaque spectateur. Les deux représentations affichent complet.

► Le spectacle du jour de l’An aura lieu au Bordel Comédie Club, à 19 h et 21 h 30. lebordel.ca.

Musique festive au casino

Photo Facebook

Pour défoncer l’année, le Casino de Montréal a préparé un programme chargé. Au bar Valet de carreau, le groupe Playlist, avec la chanteuse Paméla Lajoie, chantera des reprises connues de 16 h à 20 h. Et de 20 h à 6 h du matin, le groupe Shine et DJ Miss Shelton feront danser les fêtards. Le DJ Bruno Berdnikoff sera quant à lui au Pavillon du Québec de 21 h à 4 h.

► La soirée du Nouvel An au Casino de Montréal commencera dès 16 h. L’entrée est gratuite. casinos.lotoquebec.com.

Des DJ à l’Olympia

Photo Facebook

Pour défoncer l’année, l’Olympia de Montréal a préparé une soirée où s’enchaîneront quatre DJ : Domeno, Kleancut, Vito V et Spin. Le batteur Ryan Stevenson fera aussi une performance en direct.

► La soirée New Year’s Eve aura lieu à l’Olympia de Montréal dès 22 h. olympiamontreal.com.

Du swing au Lion d’Or

Photo Facebook

Le magnifique cabaret Lion d’Or convie les gens à fêter le Nouvel An dans l’esprit des années folles avec le groupe Les Royal Pickles. L’ensemble de dix musiciens fera assurément danser les spectateurs qui sont invités à porter smokings et robes à paillettes.

► Le party du jour de l’An avec Les Royal Pickles se tiendra dès 21 h au cabaret Lion d’Or de Montréal. cabaretliondor.com.

BROSSARD : Sylvain Cossette et les années 1980

Photo Martin Chevalier

Après avoir connu un immense succès avec la musique des années 1970, Sylvain Cossette a remis ça avec la tournée 80s. Encore une fois, les billets partent très rapidement pour ce spectacle qui reprend notamment Peter Gabriel, U2, Billy Idol, Prince, Tears For Fears, R.E.M., The Police, Les B.B., Duran Duran, Corey Hart, Queen et Michael Jackson. Et pour terminer l’année en beauté, le chanteur a décidé de fêter à L’Étoile du Dix30, à Brossard.

► La tournée 80s de Sylvain Cossette sera présentée à 20 h, à L’Étoile de Brossard. sylvaincossette.net.

LAVAL : 2Frères s’en va à Laval

Photo Stevens LeBlanc

Groupe qui a tout cassé dans la dernière année, 2Frères a décidé d’organiser son réveillon du 31 décembre du côté de Laval. Les deux musiciens ont réuni une ribambelle de musiciens, dont Guylaine Tanguay, AMÉ, Laurence Jalbert, David Jalbert et Paul Piché. Mais la musique ne sera pas seule au menu, puisque l’humour aura une belle place avec la participation des Denis Drolet et d’Oliver Martineau.

► Le party de famille de 2Frères se tiendra à 22 h, à la Place Bell de Laval. evenko.ca.

QUÉBEC : Éric Lapointe et ses amis

Photo courtoisie

Une veillée du jour de l’An ne serait pas la même sans le traditionnel party des fêtes à Lapointe. Cette fois-ci, le rockeur par excellence se transporte du côté de Québec, au Centre Vidéotron. Pour l’occasion, Lapointe sera accompagné de son frère Hugo, de Travis Cormier et de Ludovick Bourgeois. Le groupe de musique traditionnelle Bodh’aktan assurera la première partie.

► Le party des fêtes à Lapointe a lieu à 20 h 30, au Centre Vidéotron de Québec. gestev.com

QUÉBEC : Garou s’amuse au Capitole

Photo Stevens LeBlanc

Garou a voulu se faire plaisir pour son grand retour sur scène au Québec. En s’installant en résidence au Capitole de Québec, le chanteur a voulu se remémorer ses 20 ans de carrière, en abordant aussi l’esprit des bars qui a marqué ses débuts. Dans cette soirée où le blues et le rock sont à l’honneur, le chanteur reprend ses plus grands succès, en plus de revisiter ses chansons coup de cœur.

► La soirée du Nouvel An du spectacle Garou dans l’temps... avec invités, commencera dès 22 h, au Capitole de Québec. lecapitole.com.

LAS VEGAS : Céline Dion fête sur « le Strip »

Photo AFP

Si les célébrations au Québec ne vous emballent guère, il est toujours possible de vous envoler vers Las Vegas pour y voir le spectacle d’une Québécoise bien en vue : Céline Dion. Puisqu’elle terminera pour de bon sa résidence au Colosseum en juin prochain, il s’agira de la dernière occasion de voir la chanteuse terminer l’année sur sa scène fétiche du Caesars Palace.

► Céline Dion montera sur la scène du Colosseum, au Caesars Palace de Las Vegas, à 19 h 30. celinedion.com.