15 livres inspirants pour démarrer la nouvelle année du bon pied

Si on ne sait pas encore quelles bonnes résolutions prendre le soir du jour de l’An, tous ces bouquins qui font du bien sauront sûrement nous souffler quelques bonnes idées !

La liste de mes envies

Photo courtoisie

C’est le premier roman qui nous est venu à l’esprit dans le cadre de ce dossier, et ce, pour deux raisons : on rêve tous de pouvoir un jour gagner à la loterie un énorme montant d’argent, et si jamais ça devait arriver, on pense sûrement que ça nous rendra ensuite trois ou quatre millions de fois plus heureux. Mais en lisant l’histoire de Jocelyne Guerbette, qui a eu la malchance de remporter un gros lot de 18 547 301 euros et 28 centimes, on comprendra rapidement que l’argent ne fait pas nécessairement le bonheur.

L’homme qui voulait être heureux

Photo courtoisie

Avec ce premier roman, qui a été publié il y a déjà près de 10 ans, l’ancien spécialiste en développement personnel Laurent Gounelle nous montre très concrètement comment trouver la voie du bonheur. Parce qu’à l’instar de son narrateur, un type mal dans sa peau qui, au cours d’un séjour à Bali, ira consulter un vieux sage, on profitera nous aussi des conseils avisés de maître Samtyang pour retrouver la joie de vivre et surmonter les principaux obstacles du quotidien.

Maudit Karma

Photo courtoisie

Un livre vraiment sympa qui nous invite d’emblée à devenir meilleurs pour ne surtout pas avoir à subir le même funeste sort que Kim Lange, l’une des plus célèbres animatrices de talk-show d’Allemagne. Car le jour où elle recevra sur la tête le lavabo d’une station spatiale ayant explosé en plein vol, elle aura la très mauvaise surprise de se réincarner en fourmi. Un juste retour du balancier, cette femme particulièrement égoïste ne s’étant jamais souciée des autres pour faire mousser sa carrière. Au fil des pages, on découvrira ainsi à quel point aider son prochain peut être payant... même dans l’au-delà !

Le Zèbre

Photo courtoisie

Grâce à cette histoire complètement farfelue qui a récolté en 1988 le prix Femina, des milliers de couples ont probablement suivi l’exemple de Gaspard Sauvage pour ajouter un peu de piquant à leur quotidien, la routine étant un redoutable tue-l’amour. À l’instar de ce simple notaire de province, ils ont ainsi tenté de raviver leur passion en inscrivant à l’agenda quantité d’affriolantes incartades. Et encore aujourd’hui, on gagne à les imiter.

Wild

Photo courtoisie

Depuis que le réalisateur et scénariste québécois Jean-Marc Vallée en a tiré un film, pratiquement tout le monde connaît les grandes lignes de ce best-seller autobiographique : en 1996, pour échapper au mal-être qui la ronge, l’écrivaine Cheryl Strayed décidera de s’offrir une randonnée de plus de 1700 km sur le Chemin des crêtes du Pacifique. Un témoignage rappelant que rien n’est impossible.

Into the wild

Photo courtoisie

Aussi adapté au grand écran – cette fois par Sean Penn –, ce récit inspiré d’une histoire vraie décrit le parcours hors-norme d’un jeune Californien dont le plus grand souhait sera de pouvoir un jour vivre seul en pleine nature. Après avoir sillonné les États-Unis, Chris McCandless mettra ainsi le cap sur l’Alaska et peu importe les conséquences, il ne reculera devant rien pour concrétiser son rêve. Une captivante lecture qui nous encourage à sortir des sentiers battus... à condition d’y être parfaitement préparés.

Le sumo qui ne pouvait pas grossir

Photo courtoisie

À 15 ans, Jun ne peut compter que sur lui-même pour survivre dans la jungle de Tokyo et, ne mangeant pas toujours à sa faim, il est particulièrement maigre. Ce qui explique pourquoi il pensera d’abord que le maître de sumo venant chaque jour lui répéter qu’il voit un gros en lui n’a pas toute sa tête. Mais lorsque Jun acceptera de devenir l’un de ses étudiants, on retiendra vite une chose : si on se bat vraiment pour obtenir ce qu’on veut, on peut arriver à tout.

L’homme qui voulait vivre sa vie

Photo courtoisie

On s’est permis un léger écart avec ce roman, qui est beaucoup plus proche du polar que des livres remplis de bons sentiments ou de précieux conseils de vie. Mais comme Douglas Kennedy y raconte l’histoire d’un honnête père de famille qui changera complètement d’existence du jour au lendemain, on s’est dit que ce récit coup de cœur allait peut-être inspirer quelques lecteurs malheureux au travail et en ménage...

Bernadette a disparu

Photo courtoisie

Ce roman coup de cœur datant de 2013 nous amène à faire la connaissance de Bernadette Fox, une mère tellement fantasque que son mari, l’un des gourous de Microsoft, tiendra à la reformater en la faisant interner. Mais Bernadette, qui a vu le coup venir, s’enfuira à temps au loin en nous donnant au passage l’occasion de faire le point sur notre propre vie.

Au nom de tous les miens

Photo courtoisie

Pour celles et ceux qui ne l’ont toujours pas dévoré, ce livre autobiographique est l’un des plus touchants témoignages de courage et de résilience qu’il nous ait été donné de lire. Parce qu’avec toutes les horreurs que Martin Gray a vues et vécues – il a entre autres grandi dans le ghetto de Varsovie et été déporté à Treblinka –, il n’a jamais perdu sa rage de vivre.

L’Alchimiste

Photo courtoisie

Impossible de clore ce dossier sans y ajouter ce grand classique, qui se serait déjà écoulé à plus de 150 millions d’exemplaires à travers le monde. En suivant les péripéties de Santiago, un jeune berger andalou bien décidé à réaliser son rêve – aller en Égypte pour y dégoter un mystérieux trésor –, on récoltera au passage plusieurs leçons de vie. Un conte philosophique qu’on n’a pas tellement aimé, mais qui a permis à un nombre incalculable de lecteurs de mieux écouter leur cœur.

Quand souffle le vent du nord

Photo courtoisie

Une belle histoire d’amour qui n’aurait jamais dû voir le jour, puisque c’est en faisant une erreur de frappe qu’Emmi Rothner enverra accidentellement son courriel d’abonnée de magazine frustrée à Leo Leike, un prof de psychologie du langage qui s’empressera de lui répondre de façon si sympathique, qu’on assistera en direct aux bégaiements de leur longue relation épistolaire. Un roman qui donne vraiment envie de se surpasser chaque fois qu’on écrit un courriel !

Pose tes yeux sur moi

Photo courtoisie

Comme bien des mères sur le marché du travail, Katharina passe tout son temps à courir sans jamais avoir un seul instant pour elle. C’est donc en se découvrant une petite masse suspecte au sein qu’elle commencera à voir les choses autrement et à se demander – souvent avec humour – si elle met toujours ses priorités au bon endroit. Là encore, un bouquin qui donne matière à penser.

Le vieux qui lisait des romans d’amour

Photo courtoisie

Antonio José Bolivar Proaño est très loin d’être un vieillard comme les autres : en plus de vivre en plein cœur de la forêt amazonienne et de toujours faire partie des meilleurs chasseurs de félins du coin, il a découvert sur le tard les romans à l’eau de rose. Ce qui, dans cette histoire où le sang coule quand même pas mal, sera pour lui une véritable source de bonheur.

Replay

Photo courtoisie

Ce grand classique des années 1980 nous permet de côtoyer Jeff Winston une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois... car après avoir été emporté par une crise cardiaque le 18 octobre 1988, ce journaliste dans la quarantaine retrouvera à tous coups ses 18 ans, prêt à entamer une existence complètement différente de la précédente. Un super bouquin qui fait réfléchir.