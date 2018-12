Bilan 2018: les bévues politiques de l’année

Les politiciens ne sont pas infaillibles. Crampe au cerveau, ignorance, mauvais calcul, confiance en soi exagérée ou simple malchance, les raisons sont nombreuses pour expliquer leurs gaffes. Il vaut parfois mieux en rire. Revue des bévues.

Legault l’échappe sur l’immigration

François Legault s’est embourbé en tentant d’expliquer le système d’immigration canadien. Le chef caquiste a affirmé en campagne électorale qu’il était possible d’obtenir son passeport et sa pleine citoyenneté « quelques mois » seulement après être arrivé au pays. Faux : il faut habiter sur le sol canadien pendant au moins trois ans. M. Legault a ensuite admis qu’il « n’aurait pas gagné à Génies en herbe » avec cette réponse.

Épicerie à 75 $ de Couillard

Photo d'archives, Didier Debusschère

En pleine campagne électorale et le jour même du débat des chefs à TVA, Philippe Couillard trébuche et affirme au micro de la radio Énergie qu’il est possible de nourrir un adulte et deux enfants avec une épicerie hebdomadaire de 75 $. Sa déclaration devient virale. Le lendemain, il persiste et signe et donne des idées de recettes avec du porc au rabais. « Tu le fais cuire le premier soir, tu fais un rôti de porc. Ensuite, tu fais du macaroni avec du porc dedans. Ensuite, tu fais un genre de pâté chinois avec. Et après, tu fais des sandwichs pour les enfants avec », a-t-il dit.

Pascal Bérubé, le grinch qui a volé les vœux de Noël de la CAQ

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés Le chef par intérim du Parti québécois Pascal Bérubé a dû s’excuser... après avoir empêché François Legault d’offrir ses vœux de Noël aux Québécois. La CAQ devait obtenir l’appui du PQ, car elle demandait de déplacer les vœux une journée avant la date prévue. François Legault avait une bonne raison : il devait se rendre à une réunion des premiers ministres du Canada à Montréal. « Je tiens à m’excuser auprès du premier ministre. Nous aurions dû consentir à leur requête pour les vœux de Noël, vu les circonstances », a reconnu M. Bérubé sur les médias sociaux, même si le mal était fait.