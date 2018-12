Ce resto-boulangerie de Saint-Henri est le paradis du «sans gluten» à Montréal

Manger du bon pain ou de bonnes pâtisseries, voire manger au resto tout court, peut devenir un vrai cauchemar pour quelqu’un qui a une intolérance au gluten!

Très peu d’établissements se spécialisent dans le «sans gluten» à Montréal. Alors, lorsqu’on tombe sur un endroit cool qui le fait, il est très possible que ça devienne notre nouveau spot préféré en ville.

C’est justement le cas de la boulangerie/pâtisserie/restaurant Kleine Shoppe, dans Saint-Henri.

L’établissement qui a ouvert ses portes en 2017 est constamment cité comme LA place où aller manger lorsqu'on souffre d'allergie ou d'intolérance au gluten.

Au Kleine Shoppe, TOUT est sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné et presque entièrement végétalien. C’est donc dire que cet endroit est le paradis pour les gens avec des restrictions alimentaires. Les employés peuvent même adapter le menu selon vos demandes.

Et comme si ce n'était pas assez pour vous convaincre d'aller y faire un tour... L’endroit est tout simplement magnifique! L’ambiance chaleureuse vous donnera envie d'y rester des heures pour boire un bon café et manger une petite gâterie... ou deux!

Kleine Shoppe est assurément un endroit à essayer si vous n’y êtes jamais allé.

Kleine Shoppe

3027 rue Notre-Dame Ouest



