Championnat mondial junior: le talent en héritage

VANCOUVER | Alexander Romanov est un jeune homme des grandes occasions. Un héritage qu’il a reçu de son réputé grand-père. À son premier Championnat mondial junior, il fait des feux d’artifice au Rogers Arena.

Son entrée en scène, il ne l’a certainement pas manquée. Le nom du défenseur de 18 ans était sur toutes les lèvres après son premier match, lors duquel il a été élu joueur du match. Il a ensuite continué sur sa lancée en s’imposant dans toutes les phases du jeu.

Après trois jours d’attente à insister pour le faire sortir de sa cachette, Le Journal l’a finalement rencontré hier matin. Avec la collaboration d’un traducteur gravitant dans l’environnement de l’équipe, Andrei Brotzky, et de responsables du tournoi, les Russes ont finalement accepté de le rendre disponible.

Depuis qu’il a été repêché par le Canadien en deuxième ronde cet été à Dallas, Romanov a tranquillement appris à parler l’anglais.

S’il peut amorcer des phrases, il s’en remet toutefois à un traducteur pour les terminer.

Les efforts y sont. Il a même profité du moment avec Le Journal pour sortir quelques mots de son cru dans la langue de Molière en affichant un large sourire de satisfaction, fier de son coup. Il ne manque pas d’assurance.

Mais ce dont il est d’autant plus fier, c’est son jeu sur la glace.

« C’était important pour moi de faire une grande entrée à ce tournoi. À 18 ans, c’est important. J’étais prêt à y participer. Un événement de la sorte ne m’impressionne pas tant que ça. En Russie, je vis un peu la même chose en jouant à Moscou dans la KHL. Je suis habitué à jouer dans de gros amphithéâtres, qui sont un peu plus petits qu’ici. »

Grande expérience

Justement, il s’aligne avec la grande équipe du CSKA de Moscou. Celle qui porte l’héritage de l’équipe de l’Armée rouge en raison à son affiliation à l’armée soviétique autrefois.

Malgré son jeune visage, il figure dans la meilleure brigade défensive de la KHL alors que les hommes de l’instructeur de Nikitin trônent au sommet du classement général.

À ses 28 matchs dans l’alignement, il n’a amassé aucun point, mais il a accumulé une tonne d’expérience. Utilisé en moyenne 10 minutes par rencontre et affichant un différentiel positif, il apprend à vitesse grand V aux côtés de Nikita Nesterov, cet ancien défenseur du Canadien, et Alexei Marchenko, un arrière qui a joué 121 matchs dans la LNH avant de rentrer au bercail il y a deux ans.

« Je gagne beaucoup d’expérience dans la KHL. Je suis dans une très grande équipe, dit-il d’un ton sûr. Je peux progresser à chaque match, car je joue avec les meilleurs joueurs. J’apprends plus vite. »

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale junior l’a observé. Son défenseur de 5 pi 11 po et 185 livres a montré une bonne progression depuis quelques mois.

« C’est une grosse histoire pour un jeune de s’aligner dans une si grande équipe à son âge. Ses coéquipiers l’aident beaucoup et il apprend énormément. Cette expérience, il peut l’apporter partout. Ce n’est donc pas surprenant ce qu’il réussit à accomplir ici à ce tournoi », a expliqué Valeri Bragin. Celui-ci parle rarement des exploits individuels de ses joueurs.

« Alexander est un excellent patineur. Il est très agile et peut tout faire pour se démarquer. C’est ce qui le rend si dangereux. On sait tous ce qu’il peut accomplir. Il est aussi très fort physiquement pour un défenseur de son gabarit. »

Une affaire de famille

Le hockey coule dans les veines des Romanov. Ce n’est pas un secret, il est le petit-fils d’un ex-joueur et entraîneur aussi décoré qu’un général de l’armée soviétique. Après sa carrière, Zinetula Bilyaletdinov est passé derrière le banc de grandes formations russes, dont le Dynamo de Moscou.

Sur la patinoire, il a entre autres remporté une médaille d’or olympique, six du Championnat du monde et deux autres du Championnat mondial junior. Dans sa collection, il compte également une médaille d’argent olympique... Celle de 1980, à Lake Placid. Il patrouillait la ligne bleue soviétique dans le célèbre miracle sur glace couronnant la victoire des Américains.

Alexander connaît évidemment l’histoire. Mais préfère retenir que l’équipe de son grand-père avait dominé jusqu’à ce match. Les Soviétiques étaient dans une classe à part.

« Ça aide d’avoir un père qui a joué et un grand-père qui a joué et entraîné. Ils m’aident beaucoup à développer et analyser mon jeu. J’essaie d’appliquer leurs conseils. »

Romanov rentrera en Russie pour rejoindre le CSKA avec des outils de plus dans son baluchon en espérant ajouter une pièce métallique à la collection.