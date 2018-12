Enfin une victoire pour Malcolm Subban

Les partisans des Golden Knights de Vegas peuvent respirer un peu. Ils ont enfin obtenu une victoire d’un gardien substitut, samedi, lorsque Malcolm Subban a réalisé 30 arrêts dans un triomphe de 4 à 1 contre les Kings à Los Angeles.

Le frère de P.K. Subban a ainsi signé un premier gain en six départs cette saison. Il n’avait pas gagné dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 3 avril, lorsque les siens avaient vaincu les Canucks de Vancouver au compte de 5 à 4 en fusillade. Son dernier gain en temps réglementaire remontait toutefois au 5 janvier, contre les Blackhawks de Chicago.

«Évidemment, ça vous trotte dans la tête, mais vous ne pouvez pas vous dire: “Oh, je n’ai pas gagné, alors je dois faire ceci ou cela”», a dit Subban dans des propos rapportés par le quotidien «Las Vegas Sun». «Il faut respecter le plan de match, croire au processus et continuer à s’entraîner.»

De l’appui

Après quelques matchs difficiles pour entamer la campagne, Subban s’était pourtant ressaisi face aux Blue Jackets de Columbus le 17 décembre, ne cédant qu’un seul but en 31 lancers. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers n’étaient pas parvenus à inscrire un seul but.

Maintenant qu’il n’a permis que deux filets sur 62 rondelles lors de ses deux plus récentes sorties, l’entraîneur-chef Gerard Gallant pourrait être plus enclin à donner quelques soirées de repos à Marc-André Fleury. Le Québécois a entamé 35 parties cette saison, plus que quiconque dans la LNH.

Quoi qu’il en soit, ses coéquipiers ont confiance en lui.

«[Subban] joue bien depuis [une défaite de 7 à 2 contre Calgary le 19 novembre] et malheureusement, nous ne lui avons pas offert beaucoup d’appui», a concédé l’attaquant Paul Stastny. «Il pourrait bouder, il pourrait être négatif, mais ça n’a pas été le cas. Tous les jours, il se présente avec une bonne attitude.»

«Un deuxième gardien est comme un quatrième trio. On vous lance rarement dans la mêlée et vous ne jouez pas beaucoup, alors c’est difficile», a comparé le Québécois William Carrier. «Il s’est présenté aujourd’hui et il a été bon.»

«Plus il construit sa confiance, meilleur il sera.»