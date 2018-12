Enthousiastes de l’hiver

L’hiver, c’est long, surtout quand on le passe encabané. Tout le monde le sait. Ça n’empêche pas qu’on préfère souvent rester assis devant Netflix.

Même si Robert Charlebois, s’en allant « dans le sud au soleil », nous laissait « les pieds gelés dans la “slotch”, un transfert entre les dents », certains ne se font pourtant pas prier pour crier hourra à la première neige. Le climat québécois est parfois mesquin, mais il ne vient pas à bout des hivernants les plus enthousiastes.

Pas une corvée

Les ados planchistes se réjouissent des longues journées de liberté passées dans le remonte-pente. Les retraités en forme profitent des jours de semaine pour avoir les pistes de ski presque pour eux seuls. Les raquetteurs franchissent des kilomètres pour trouver le sous-bois le plus silencieux pour méditer. Les motoneigistes scruteront les prévisions météo en mars en espérant un peu égoïstement que les conditions hivernales demeurent le plus longtemps possible. Pour tous ces gens, l’hiver, ce n’est pas une corvée.

Mais, oui, dans un petit matin qu’on trouve déjà froid au sortir du lit, il faut une certaine dose de volonté pour mettre dehors un nez dont on sentira bientôt les vaisseaux sanguins se congeler sous l’assaut du vent. Comme dans toute chose, l’inertie est une force puissante et c’est souvent elle qui se dresse entre nous et de meilleures habitudes de vie.

Ce picotement...

Il y a plein d’initiatives pour se réapproprier l’hiver. Des organisations privées ou publiques développent l’audace d’organiser des activités extérieures, avec force chauffe-patios, pour inciter les gens à vivre les quatre saisons.

À la fin, personne n’aime geler des pieds. Quand on arrive à s’habiller comme il faut, on se souvient toutefois qu’il y a peu de sensations plus satisfaisantes que ce picotement dans les cuisses et le bas du dos quand on se réchauffe après une longue journée passée dehors.