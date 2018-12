Jean Dumontier, un des architectes du métro de Montréal, est décédé

L’architecte Jean Dumontier qui a dessiné les plans de deux stations du métro de Montréal avant de devenir responsable de l’architecture au Bureau de transport métropolitain (BTM) est décédé jeudi.

Un de ses fils, Jean-Marcel, a confirmé l’information à l’Agence QMI dimanche, précisant que son père avait succombé à un cancer.

On doit à M. Dumontier les stations Jean-Drapeau et Longueuil–Université-de-Sherbrooke. À l’origine, ces stations portaient respectivement les noms Île-Sainte-Hélène et Longueuil.

La #STM accueille avec beaucoup de tristesse le départ d’un grand bâtisseur du métro, l’architecte Jean Dumontier, et tient à souligner l’important héritage qu’il laisse aux Montréalais et notamment aux centaines de milliers de clients qui empruntent le réseau quotidiennement. pic.twitter.com/P0mOOtsypv — STM (@stm_nouvelles) 29 décembre 2018

«La #STM accueille avec beaucoup de tristesse le départ d’un grand bâtisseur du métro, l’architecte Jean Dumontier, et tient à souligner l’important héritage qu’il laisse aux Montréalais et notamment aux centaines de milliers de clients qui empruntent le réseau quotidiennement», a écrit sur Twitter la Société de transport de Montréal en fin de semaine.

M. Dumontier a été le premier architecte du métro à réaliser lui-même les œuvres d’art de ses stations.

À la station Jean-Drapeau, on retrouve sur les quais quatre murales en béton peint qu’il a réalisées, sous le thème de l’Exposition universelle de 1967, Terre des Hommes. «Elles représentent le titan Atlas, personnage de la mythologie grecque condamné par Zeus à porter la voute céleste», peut-on lire sur le site internet de la STM.

À la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke, l’architecte et artiste a aussi utilisé le béton pour étayer les murs des quais, où il a réalisé deux bas-reliefs formés de segments de lignes asymétriques.

Après avoir participé à l’élaboration du réseau initial du métro, il a été directeur de l’architecture au Bureau de transport métropolitain pour les prolongements des années 1970 et 1980. En tant que responsable de l’architecture au BTM, il a favorisé l’intégration d’œuvres d’art dans toutes les stations, souligne la STM sur son site.

M. Dumontier avait vu le jour à Labelle, dans les Laurentides, en 1935.