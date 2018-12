Le bon message, pas le bon langage

DALLAS | Au Texas, le hockey ne détrônera jamais les Cowboys de Dallas : le football restera toujours la grande passion. Il y a parfois des moments où les Stars aiment rester dans l’ombre des autres sports majeurs en ville.

L’anonymat relatif sert bien la cause d’une équipe, surtout en pleine tempête. Le 28 décembre, Jim Lites, le président des Stars, a fait une virulente sortie contre ses deux attaquants vedettes, Jamie Benn et Tyler Seguin. Dans une entrevue accordée au journaliste local Sean Shapiro et publiée sur le site The Athletic, Lites a qualifié le rendement de ses deux attaquants de pathétique, disant qu’ils jouaient « comme de la merde de cheval »...

Au lendemain de cette sortie, il n’y avait pas une seule caméra dans le vestiaire des Stars à quelques heures du match contre les Red Wings de Detroit. Il y avait le même groupe de journalistes qui couvrent l’équipe, soit trois ou quatre. Si Geoff Molson avait attaqué publiquement le rendement de Carey Price et de Shea Weber, il y aurait eu des dizaines de caméras pour suivre l’entraînement suivant du CH.

« J’aime mieux vivre cette tempête comme DG des Stars à Dallas que si j’occupais le même rôle avec le Canadien, à Montréal », a lancé avec le sourire le directeur général Jim Nill.

Deux jours après cet incident, Nill a rencontré les journalistes après l’entraînement de son équipe à Frisco, en banlieue de Dallas. Encore une fois, il n’y avait aucune caméra, à l’exception de celle de l’équipe. Il y avait trois scribes de Dallas et deux de Montréal.

Solidaire envers le président

Si Benn et Seguin ont exprimé leur frustration par rapport aux propos de Lites en rappelant qu’ils jouaient pour leurs coéquipiers et pour leurs entraîneurs, et non pour le président, Nill s’est rangé dans le camp de son patron.

« Premièrement, Jim [Lites] a frappé sur le clou pour le message hockey, a-t-il mentionné. Nous devions finir par le dire. Nous devons tous être meilleurs, en partant de la direction jusqu’aux entraîneurs et aux joueurs. J’ai parlé à Jim depuis la publication de l’article. Je n’approuve pas le langage et le ton, mais il est une personne émotive. Il a le logo des Stars sur son cœur et il s’est laissé prendre par les émotions. Mais, pour son message, c’était parfait, et j’approuve ce qu’il a dit. »

« Aujourd’hui, Tyler Seguin se retrouve au 60e rang des marqueurs, et Jamie Benn est 78e, a poursuivi Nill. C’est une réalité. Ils peuvent mieux jouer, ils le savent. Historiquement, ils ont de bien meilleurs chiffres. Pour les cinq saisons précédentes [sans compter l’année en cours], Jamie et Tyler se sont classés au 3e et au 6e rang des meilleurs marqueurs du circuit. Je sais qu’ils peuvent traverser des périodes creuses. Mais, le message, c’est que nous avons besoin d’eux, ils doivent transporter l’équipe. Nous nous retrouvons maintenant dans le portrait des séries et nous ne voulons pas glisser au classement. Nous voulons participer aux séries. »

L’effet d’une bombe

Dans l’univers du hockey, la sortie de Lites a rapidement fait le tour de la LNH. Jordie Benn, le grand frère de Jamie, a d’ailleurs raconté une bonne anecdote en entrevue au Journal, après le revers de 6 à 5 contre le Lightning.

« Je crois que tout le monde a trouvé ça dur comme propos, a raconté le défenseur du CH. Il y a même des joueurs du Lightning qui sont venus m’en parler entre deux sifflets pendant le match. Tu ne t’attends pas à de tels commentaires de la part d’un président d’une équipe. Mais je sais que Jamie et Tyler sont faits fort, ils peuvent vivre avec cette situation. Ils aimeraient probablement lui dire quelques mots, mais ils se la fermeront. »

« Il y a aussi des saisons plus difficiles, ça peut arriver, a enchaîné Jordie Benn. C’est la loi du sport. Jamie récolte des points depuis de nombreuses années, il est l’un des meilleurs marqueurs de la LNH et l’un des plus constants, même s’il joue toujours contre les meilleurs défenseurs de l’équipe adverse. J’ai beaucoup de respect pour mon frère. »

Alexander Radulov, quant à lui, espère que cette saga aidera à souder encore plus l’équipe.

« Ils sont les meneurs de notre équipe et ils sont bons pour nous. Tu peux parfois traverser des léthargies, mais tu ne peux pas contrôler ce que les gens diront à ton sujet. Nous avons pris ce message pour toute l’équipe, ça ne doit pas seulement toucher Jamie et Tyler. Nous devons tous mieux jouer, le hockey est un sport d’équipe. Quand tu te retrouves au cœur d’une tempête, tu dois t’en sortir en groupe. Nous avons fait un premier pas en battant les Red Wings à notre dernier match. »

Malgré la grogne du président et du propriétaire, Tom Gaglardi, les Stars (20-16-3) restent dans le portrait des séries dans l’Ouest, occupant la place de la deuxième équipe repêchée pour les séries.