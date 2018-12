Le meilleur des nouvelles insolites de 2018

Voleur maladroit, nudiste téméraire, gens qui perdent leurs moyens : l'actualité a le don d'être ponctuée de faits divers ou d’événements cocasses, étranges ou franchement déroutants hilarants, qui permettent de souffler entre deux nouvelles sérieuses.

Voici notre recensement de quelques-unes des meilleures histoires insolites à être survenues au Québec et au Canada pendant la dernière année.

1 - Avaler du détergent ? Non, merci!

L'année insolite a commencé en force dans le monde numérique avec l'apparition d'un nouveau défi viral, le «Tide Pod Challenge». À des années-lumière du sympathique «Ice Bucket Challenge», ce nouveau défi populaire chez les adolescents visait à se filmer en croquant dans une capsule de détergent.

Getty Images

Ridicule? Peut-être, mais le défi est devenu tellement populaire que le fabricant des Tide Pod, Procter & Gamble, a même dû faire appel au joueur de l’équipe de football des Patriots Rod Grondkowski pour appeler les internautes à cesser de manger du détergent à lessive...

2 – Des records gourmands

Plusieurs Québécois se sont tournés vers leurs fourneaux, cette année, pour établir de nouvelles marques mondiales.

C’est ainsi que les citoyens de Desbiens, au Lac-Saint-Jean, ont confectionné en septembre une tourtière record de 2120 livres qui a servi à nourrir 3000 personnes , lors du Championnat du monde de pétanque.

Capture d'écran

À Montréal, quelque 600 personnes menées par l'entreprise Courchesne Larose ont coupé et arrangé pas moins de 22 400 livres de raisins, melons, pommes et autres poires afin de créer la plus grosse salade de fruits au monde, totalisant 33 866 portions.

3 - Un voleur ramené à bon port

Pour réussir son coup, un braqueur doit idéalement prévoir un bon moyen de prendre la fuite après avoir commis son larcin. Un homme de la région d'Halifax a toutefois oublié cette règle élémentaire en se présentant dans un Tim Hortons de Dartmouth, lors d'une soirée d'avril, pour réclamer le contenu de la caisse.

Le voleur a choisi de prendre la poudre d'escampette via le traversier qui relie Dartmouth à Halifax. Les policiers n'ont eu qu'à demander au capitaine du navire de faire demi-tour, pour cueillir le malfrat dès son retour sur la terre ferme.

4 – Un chat ? Deux chats ?

Une Drummondvilloise a découvert avec stupeur, en avril, que sa chatte Mimine avait accouché au cours de la nuit d'un seul chaton à deux visages.

Photo Courtoisie

Le chaton arborait deux faces complètes, donc totalisant quatre yeux, deux museaux et deux gueules. Il était même capable de s'alimenter avec la partie droite de son visage.

Ce genre de situation est rarissime dans le milieu vétérinaire. L'animal est malheureusement mort environ 24 heures après sa naissance.

5 - Pas d'enquête sur le sasquatch

Convaincu de l'existence du mythique sasquatch, ou Bigfoot, le documentariste britanno-colombien Todd Standing a tout tenté pour forcer la province de l'Ouest à enquêter sur l'existence de la créature légendaire.

M. Standing est même allé jusqu'à s'adresser à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour faire valoir que la province avait l'obligation de protéger l'habitat du sasquatch et de l'appuyer dans ses recherches. Sans grande surprise, la cour a cependant rejeté cette requête en août, soi-disant parce qu'elle «manquait d'un air de réalité».

L'existence ou non de bigfoot demeurera donc un mystère.

6 - Profession: voleur de beurre

Les policiers sont habitués à faire face à des cas de vol à l'étalage plus ou moins saugrenu. Des membres de la GRC de Coquitlam, en banlieue de Vancouver, ont toutefois eu droit à un cas bien particulier: un voleur spécialisé dans le beurre.

Le jeune malfrat de 23 ans a été arrêté en novembre avec un complice alors qu'il tentait de prendre la fuite dans une épicerie en poussant un panier rempli de livres de beurre totalisant plus de 1400 $. Étonnamment, il était déjà connu du personnel de l'épicerie et de la police, sa réputation de voleur de beurre n'étant plus à faire dans la région métropolitaine de Vancouver.

7 – Un record unique en son genre

Une Montréalaise est parvenue, cet automne, à établir une nouvelle marque mondiale homologuée par le livre Guinness des records dans une discipline unique: le patinage en talons aiguilles sur roulettes à reculons.

La jeune Bianca Rossini, 23 ans, est parvenue à franchir une distance de 100 mètres en à peine 21,84 secondes, pour établir la première marque mondiale dans cette discipline inusitée.

Photo Courtoisie

L'adepte de patinage artistique et des arts du cirque espère maintenant que son sport se popularise, quitte à l'enseigner.

8 - Agressions nauséabondes

Était-ce dans l'eau ou dans l'air, nul ne le sait, mais la Colombie-Britannique a été le théâtre de non pas une, mais bien deux attaques aux excréments au cours de la dernière année.

PHOTO MARIO BEAUREGARD

Tout d'abord, une femme a complètement perdu le contrôle de ses nerfs dans un Tim Hortons de Langley, en mai. Après avoir vertement enguirlandé des employés, elle a déféqué sur le plancher du restaurant, avant de lancer le fruit de son labeur vers les pauvres travailleurs , pour prendre la fuite.

La scène, captée par une vidéo de surveillance, a rapidement fait le tour du monde.

Plus récemment, en novembre, un cycliste happé par une voiture à Victoria a répliqué avec un modus operandi similaire. Après avoir engueulé la pauvre automobiliste à la suite de l'accident, l'homme s'est soulagé sur la route, pour ensuite lancer ses excréments sur la voiture, avant de se sauver au guidon de sa bicyclette.

9 - Un nudiste téméraire

À Toronto, David Weaver, 34 ans, a fait preuve d’une grande témérité en osant plonger, flambant nu, dans un réservoir abritant des requins à l'Aquarium Ripley , sous l’œil médusé de personnes qui assistaient à une soirée jazz.

Capté sur vidéo, cet incident avait fait le tour de la planète.

Après sa trempette, l’homme avait quitté les lieux, comme si de rien n’était. Il avait été arrêté quelques jours plus tard et fait maintenant face à des accusations pour avoir frappé un autre homme au souper-théâtre Mediaval Times, peu avant sa baignade.

10 – Les Québécois, champions des ovnis

Une fois de plus, les Québécois ont remporté le titre de meilleurs observateurs d'ovnis au Canada , comme en fait foi une compilation de l'organisme manitobain Ufology Research dévoilée en été.

À eux seuls, les habitants de la Belle Province sont parvenus à observer et signaler 518 objets volants non identifiés sur un an, un record. En comparaison, le reste du Canada a vu 583 ovnis, pour un total de 1101 observations au pays.

L'organisme n'a pas expliqué pourquoi les Québécois sont si doués pour apercevoir des ovnis.

11 – Un chat voyage avec Purolator

Un chat de Dartmouth qui avait vraisemblablement bien envie de découvrir Montréal a causé la surprise lorsqu’il a été découvert caché dans un colis par des employés de Purolator , en décembre.

Photo TOMA ICZKOVITS

Le minet, qui a parcouru plus de 1200 km de la Nouvelle-Écosse à Montréal, s’est camouflé dans une boîte de jantes. L’histoire s’est toutefois bien finie puisque la SPCA a été en mesure de retrouver sa famille, qui a été bien contente de pouvoir renouer avec son félin aventureux.

12 - Une loutre gloutonne fait un carnage

La lutte opposant une loutre gourmande et des carpes koïs a passionné nombre de Vancouvérois en novembre, alors que les citoyens choisissaient leur camp sur les réseaux sociaux. Le mammifère, qui s’était infiltré dans le Jardin chinois classique du Dr Sun Yat-Sen, s’est nourri pendant des jours des poissons qui relaxent habituellement dans les bassins.

Le hic, c’est que les carpes en question, qui peuvent vivre pendant des décennies, avaient une valeur de plusieurs milliers de dollars et sont pratiquement irremplaçables.

Après des jours d’effort et de traque, deux carpes adultes et 300 jeunes ont pu être sauvés. Au moins une dizaine de poissons ont cependant été dévorés.

La loutre n’a jamais pu être capturée, malgré l’embauche de spécialistes par la Ville.