Les Golden Knights poursuivent sur leur lancée

Avec une poussée de trois buts en troisième période, les Golden Knights de Vegas ont remporté une troisième partie de suite en venant à bout des Coyotes de l’Arizona au compte de 5 à 1, dimanche à Glendale.

Cody Eakin, Brandon Pirri et Ryan Carpenter ont tous fait bouger les cordages au troisième tiers pour mettre le match hors de la portée des favoris locaux. La plus récente équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) a ainsi évité la défaite en temps réglementaire dans un sixième match de suite (4-0-2).

Après une rare soirée de repos samedi soir, le gardien québécois Marc-André Fleury a réalisé 29 arrêts pour signer une 22e victoire cette saison, un sommet dans la LNH.

Un but refusé

Menés par un but en deuxième période, les Coyotes croyaient bien avoir créé l’égalité en deuxième période par l’entremise de Nick Schmaltz. L’entraîneur-chef des Golden Knights Gerard Gallant a toutefois demandé la révision vidéo pour un hors-jeu, et les officiels lui ont donné raison.

Quelques instants plus tard, Reilly Smith doublait l’avance des visiteurs avec son neuvième filet de la campagne. Paul Stastny avait été l’auteur du premier but des vainqueurs, lui qui marquait déjà un cinquième but à son 12e match de la saison.

L’ancien du Canadien de Montréal Alex Galchenyuk a touché la cible dans la défaite. L’attaquant connaît ses meilleurs moments de la saison, lui qui compte trois buts et sept points lors d’une séquence active de cinq matchs de suite avec au moins un point. Il a malgré tout terminé la rencontre avec un différentiel de -4, tout comme le défenseur Alex Goligoski.

Devant la cage des Coyotes, Darcy Kuemper a repoussé 33 des 38 rondelles dirigées vers lui.

L’ancien capitaine du Tricolore Max Pacioretty manquait toujours à l’appel pour la formation du Nevada en raison d’une blessure au bas du corps.