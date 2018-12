«Living coral» pour lancer le Nouvel An

L’Institut de couleur Pantone a annoncé récemment sa couleur de 2019, « Living Coral ». Le nom se veut porteur d’un optimisme écologique. Il évoque la Grande Barrière de corail, qui est toujours vivante et qui doit être sauvée. Ce rouge-orangé-rosé saura dynamiser le domaine de la beauté et de la mode avec une touche plus douce que l’ultra violet, la couleur de l’année 2018. « Corail vivant » est moins niche. Repéré sur les tapis rouges dans les dernières semaines, le spectre du corail s’ouvre sur un éventail de teintes qui sera certes plus facile à adopter et à intégrer à sa garde-robe. Les designers avaient eux aussi ciblé la couleur et en avaient parsemé leur collection avec divers degrés d’enthousiasme. Marc Jacobs a notamment signé une proposition pastel. Voici un survol de la proposition « Living Coral », qui a trouvé preneur chez les vedettes, de sa teinte rosée la plus pâle à sa nuance orangée vivifiante.

Photo Wenn

Vêtue de cette robe affriolante Marc Jacobs, Zendaya Coleman englobe le spectre du « Living Coral », du corail en passant par le mangue, le pêche, le rose et le saumon.

Photo AFP

Combien d’hommes suivront les pas de Kendrick Sampson, qui a choisi un complet orangé de la griffe Eidos ? Si vous n’en trouvez pas en boutique, les fervents pourront se tourner vers des tailleurs du sur mesure comme Finezza au nom de l’homme, Surmesur, Nathon Kong ou Sartorialto.

Photo Wenn

Tout comme l’exotisme du corail, cette création de Carolina Herrera est un joli mélange d’époques et de cultures. Une silhouette classique que Camilla Belle a sublimée d’une coiffure légèrement ondulée.

Photo AFP

Photo Wenn

Pour le choix des tenues de Sofia Coppola et de Lana Del Rey, le corail se jouait en accent, ornant les passementeries du tailleur Chanel haute couture ou prenant la forme de fleurs d’hibiscus pour décorer le décolleté de cette robe Gucci.

Photo Wenn

Pour sa ligne Giamba, Giambattista Valli a imaginé une robe dont les volants dessinent une fleur sur le corsage, un look tout en légèreté et en volume qui sied bien à Vanessa Hudgens.

Photo AFP

C’est parfaitement assortis que Claire Foy et Ryan Gosling ont assisté à la première de First Man à Washington. Elle avait opté pour une robe plissée Oscar de la Renta, à laquelle elle avait harmonisé son maquillage d’un rouge à lèvres corail-orangé, et lui a penché pour un complet Gucci.

Photo AFP

Rachel Brosnahan a illuminé sa tenue d’un collier d’exception de la collection du Livre bleu 2018 de Tiffany & Co. Les saphirs étaient le complément idéal au tangerine de la création.

Photo Wenn

Photo AFP

Sous sa veste noire de Louis Vuitton, l’acteur Timothée Chalamet a choisi un audacieux t-shirt pailleté. Une bonne astuce pour réveiller un complet sombre. Cet effet est également renouvelé sur la robe de la même marque que portait Julianne Moore.

Photo courtoisie

Cate Blanchett pousse la tendance vers le futur en optant pour une création éventail de Maison Margiela aux reflets métalliques, qui réunit toutes les nuances de « Living Coral ».

Photo courtoisie

Photo Wenn

Penélope Cruz et Mackenzie Foy, vêtues de tenues coquettes, ont adopté la couleur de l’année : une robe dans le célèbre tweed de la maison Chanel pour l’une et une création en brocart rehaussée de plumes et de cristaux de Miu Miu pour l’autre.