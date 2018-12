Plaisirs d'hiver au Jardin des merveilles

L’air impassible, ce chameau observe les visiteurs à la petite ferme située près du pavillon Calixa-Lavallée, bien visible à l’arrière. Évoquant l’antique monture des Rois mages, ce robuste quadrupède à la laine épaisse peut aisément s’adapter aux rigueurs de l’hiver montréalais. Mais ce n’est pas le cas de la plupart des animaux du Jardin des merveilles qui séjournent à leur quartier d’hiver du côté du parc Angrignon. Comme le veut la tradition, la crèche à l’intérieur de la fermette réunit l’âne et le bœuf qui ont réchauffé le petit Jésus dans son berceau, et les moutons des bergers. Pour les enfants de la ville, c’est l’occasion de voir en vrai les animaux de leurs contes et de la naissance du Christ. Mais au fil des années, l’engouement s’étiole et le bien-être des animaux devient sujet de préoccupations, ce qui amène leur retrait définitif et la fermeture du Jardin des merveilles, en 1988.