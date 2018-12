Poignardé à 5 reprises, il a frôlé la mort

L’expression se trouver au mauvais endroit au mauvais moment ne saurait mieux s’appliquer qu’à Carl Charest, qui s’est fait poignarder par un membre des gangs de rue durant un braquage en 2002. Sauvé in extremis, l’homme a dû lutter pendant plus de dix ans contre la rage et la peur qui l’habitaient avant de retrouver la paix intérieure. Même si le crime est demeuré impuni, il affirme avoir tourné la page.

« Si je raconte mon histoire, ce n’est pas pour faire pitié, mais pour dire aux victimes d’actes criminels qu’il est possible de passer à travers », expose Carl Charest, un Montréalais de 41 ans.

Pour ce professionnel des communications, la date du 25 septembre marque le triste anniversaire de son agression. Toutefois, cette année, Carl l’a vécu différemment. « J’ai ressenti les événements, mais c’était moins douloureux. J’ai un fils de 8 ans et je mène une belle vie. Je savoure ce que j’ai. »

Les événements sont survenus à l’époque où il travaillait près de l’ancien Forum. À la fin de sa journée de travail, vers 17 h 30, il s’est dirigé en compagnie d’un collègue vers le métro Georges-Vanier, plutôt que d’emprunter son trajet habituel.

Les deux travailleurs sont passés par l’ancien tunnel sous le Centre canadien d’architecture. Trois hommes s’y trouvaient.

« Ils nous ont demandé du feu. J’ai répondu que je ne fumais plus et on a passé notre chemin, mais j’avais un mauvais pressentiment. Quand j’ai regardé par-dessus mon épaule, ils courraient vers nous. »

Quelques instants plus tard, les voyous étaient sur eux. Le plus petit du trio a saisi Carl à la gorge et l’a poussé contre un mur tandis que les deux autres tenaient en respect son collègue.

« J’étais plus costaud que lui, j’ai cru que j’avais une chance. Je pensais qu’il avait sa main sur ma gorge, mais en fait, il tenait un couteau. »

La situation a vite dégénéré. Le prenant de vitesse, l’assaillant l’a poignardé au cou à cinq reprises. Au même moment, deux passants ont poursuivi leur chemin sans intervenir. Très affaibli, Carl s’est appuyé sur une clôture pour ne pas tomber. Son agresseur lui a pris son portefeuille avant de fuir avec ses complices. Son collègue a aussitôt appelé des secours.

Conduit à l’Hôpital général de Montréal, Carl a subi d’urgence une reconstruction de la trachée.

« Les médecins m’ont dit que j’étais passé à un cheveu de la mort. Un des coups avait frôlé la jugulaire. »

Soixante-douze heures après son hospitalisation, il est rentré chez lui.

Crime impuni

Dans les jours qui ont suivi, les policiers ont expliqué à Carl que le braquage avait vraisemblablement servi d’initiation à son agresseur.

« Les trois types avaient laissé passer plusieurs personnes avant de s’en prendre à nous. Le gars devait faire ses preuves. On m’a choisi parce que j’étais grand et costaud. C’était un geste de violence gratuite. »

Les enquêteurs lui ont présenté un cartable avec des dizaines de photos de suspects potentiels pour identifier ses agresseurs.

« Ç’a été l’exercice le plus difficile de toute ma vie. J’ai cru les reconnaître. Étais-je certain à 100 % ? Non, j’avais un léger doute. Et je ne voulais pas accuser une personne à tort. »

Son collègue, qui était toujours sous le choc, n’a jamais été capable de les identifier. Quant aux deux témoins, ils ont donné aux policiers une version des événements et une description des suspects très différentes de la sienne. Dans les circonstances, porter des accusations devenait impossible.

Carl a effectué quelques rondes avec les enquêteurs dans les secteurs chauds dans l’espoir de coincer ses agresseurs.

« On a croisé l’un d’eux dans les escaliers de la station Lionel-Groulx. Quand je l’ai pointé du doigt, il s’est sauvé. On s’est mis à sa poursuite dans la Petite-Bourgogne, mais il s’est faufilé dans une ruelle. »

De guerre lasse, l’enquête fut abandonnée.

Stress post-traumatique

Photo d'archives, Agence QMI Trois semaines après l’agression, Carl retournait au travail. Hélas, le drame l’avait profondément meurtri.

« J’aurais dû rester en convalescence plus longtemps parce que les années suivantes ont été catastrophiques. Je m’imaginais les pires scénarios. Je regardais constamment par-dessus mon épaule et si j’entrais dans un lieu public, je cherchais la sortie d’urgence en scannant des yeux les gens qui s’y trouvaient. »

Devenu insomniaque, Carl s’est mis à travailler de nuit. Impensable aussi de franchir les trois rues qui séparaient la station de métro de son lieu de travail. Dorénavant, l’homme prenait sa voiture pour se rendre au centre-ville, même s’il dépensait une petite fortune pour le stationnement intérieur.

« J’étais rendu ingérable. Mon travail était bâclé et j’étais hyper désagréable avec mes collègues. Je n’en manquais pas une pour faire chier ma chef d’équipe. J’étais complètement révolté. »

Quelques semaines plus tard, Carl a quitté son travail pour trouver un emploi dans un autre quartier. Durant la même période, il a laissé sa copine.

« Ma blonde pensait que l’épreuve allait nous rapprocher – notre couple était déjà en difficulté –, mais je voulais rompre. Je voulais me défaire de tout ce qui pouvait me ramener à la séquence des événements qui ont mené à l’agression. »

Peu de temps après, il changeait d’appartement pour éviter de refaire les mêmes trajets. Il a aussi perdu de vue le collègue qui se trouvait à ses côtés lors des événements.

Malgré tout, la peur a gardé une emprise sur lui pendant de longues années.