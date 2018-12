Propos de Jim Lites: l’AJLNH n’est pas contente

L’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) n’a toujours pas digéré les propos jugés inadéquats de Jim Lites à l’endroit des joueurs-vedettes des Stars de Dallas Jamie Benn et Tyler Seguin.

Le syndicat a réagi par voie de communiqué dimanche aux commentaires du président et chef de la direction des Stars, qui avait affirmé vendredi qu’ils jouaient «comme de la merde de cheval».

«Les commentaires de Jim Lites à propos de Tyler et Jamie sont imprudents et insultants. Si des joueurs dirigeaient ce genre de commentaire vers les dirigeants, comment seraient-ils interprétés? De dire que la conduite de Lites n’est pas professionnelle est une évidence. Dans le sport professionnel, tous les joueurs et les équipes ont des hauts et des bas, mais ce n’est pas de cette façon que les professionnels gèrent l’adversité.»

Lites ne s’est pas gêné pour critiquer Benn et Seguin à la suite d’une victoire de 2 à 0 face aux Predators de Nashville, jeudi. «L’équipe était correcte [jeudi soir], mais Seguin et Benn étaient atroces», avait-il analysé.

Seguin dispute une première campagne d’un pacte qui en compte huit et qui est d’une valeur de 78,8 millions $. Benn a quant à lui accepté un contrat de huit ans de 76 millions $ auquel il reste cinq saisons après celle en cours.

Benn a inscrit 15 buts et cumulé 30 points, tandis que Seguin a totalisé 33 points, dont 11 filets, tous les deux en 39 parties.

Vainqueurs des Red Wings de Detroit 5 à 1, samedi, les Stars accueilleront le Canadien de Montréal, lundi.