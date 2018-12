Après l’immense succès de son premier roman, Le grand marin – en cours d’adaptation cinématographique –, la talentueuse écrivaine Catherine Poulain a autant attiré l’attention avec son deuxième roman, Le cœur blanc. Cette histoire poignante se déroulant dans le monde agricole a été sélectionnée pour la première liste des prix Médicis et Jean-Giono.

Grande voyageuse, Catherine Poulain a travaillé dans les vignobles en France, dans une conserverie de poissons en Islande, dans les vergers des Cantons-de-l’Est, elle a même pêché la morue durant 10 ans en Alaska. Elle se sert de ses expériences pour camper des romans réalistes, dans une prose intense, presque sauvage.

Avec sa voix effacée, Catherine Poulain parle avec joie de son nouveau livre, inspiré du milieu des ouvriers saisonniers, dans le sud de la France. Le travail très dur qu’elle décrit par le biais de ses personnages féminins n’est pas rose. Et le milieu des travailleurs agricoles... pas facile à gérer.

Photo courtoisie, Éditions de l'Olivier

Milieu des saisonniers

« Après Le grand marin, après ce gros succès, je me disais, qu’est-ce que je vais faire maintenant, parce qu’il faut que j’écrive quelque chose qui n’ait absolument rien à voir avec ce roman. J’ai été saisonnière pendant des années, lorsque j’étais vraiment jeune. Lorsqu’on était à bout de nerfs, à bout de fatigue, à bout de tout, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si tout explosait », explique-t-elle.

« Nous vivions souvent dans des milieux un peu fermés, entre les montagnes et des campagnes. Les règles sociales ne sont pas les mêmes. Alors je me suis dit : j’imagine un été où tout va exploser et tout va s’embraser. »

Se détacher d’elle-même

Les rapports qu’elle décrit entre les rares femmes qui travaillent dans le milieu agricole et les hommes – patrons comme employés – ne sont pas très valorisants. C’est en partie inspiré de son expérience, elle qui a travaillé la vigne et élevé des brebis. « Évidemment, je me suis sentie d’un certain vécu, par rapport à ce que j’ai ressenti : les odeurs, la chaleur, les moments d’exaltation, les moments de bière... et d’une certaine peur que j’ai ressentie, certains hivers. »

Elle voulait vraiment se détacher d’elle-même, toutefois. « C’est pour ça que j’ai choisi de mettre deux femmes. Deux femmes qui sont contraires. L’une vient du sud, l’autre du nord – on ne sait pas vraiment d’où –, et ces deux femmes, ça peut être toutes les femmes du monde. Toutes les femmes vont pouvoir se reconnaître. »

Elle voulait vraiment sortir de l’autobiographie. « C’était lourd à porter pour Le grand marin et surtout, je n’ai pas vraiment envie de parler de moi. Je ne trouve pas que ce soit intéressant. J’ai envie de parler du monde et de ce que j’ai vu de ce monde et de cette vie. »

Rosalinde, l’ouvrière

Ainsi, elle ne ressemble pas à Rosalinde, son héroïne, qui ramasse des asperges, des olives, et qui trime de l’aube à la tombée du jour, se réfugiant dans sa camionnette pour la nuit. « Elle est beaucoup trop désespérée, cette femme. Je préférerais être la petite Mounia, qui rêve encore en quelque chose et qui veut sortir de cette ornière. »

« Les travailleurs sont malheureux, enfermés entre ces montagnes, dans leurs rapports avec les agriculteurs. Le clan des gens du pays et le clan des saisonniers, c’est la petite guerre qui recommence sans cesse. » Et... oui, elle a été témoin d’injustice et de racisme.

EXTRAIT

« Quelquefois l’âme est fatiguée. On sent ses soubresauts inquiets, furieux, comme un tourment qui s’exaspère, une agonie secrète qui vous étonne et vous déchire. Vous prend le désir d’autre chose, des goûts de départ absolu, de fuite qui sait, d’océan peut-être. Je soupire seulement. Assise dans l’ombre du bar je caresse mes mains longuement, mes mains... deux bêtes fidèles que j’ai tant meurtries dans la terre et les ronces. »

— Catherine Poulain, Le cœur blanc, Éditions de l’Olivier

► Catherine Poulain vit dans le Médoc, en France.

► Le cœur blanc a été sélectionné dans la première liste du prix Médicis 2018 et du prix Jean-Giono 2018.

► Le grand marin a été traduit en 11 langues. Il est en cours d’adaptation au cinéma, par la réalisatrice russe Dinara Droukarova.