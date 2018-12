Quinze événements attendus en 2019

Un nouveau Dolan en français

Après avoir réalisé un premier long métrage en anglais, The Death and Life of John F. Donovan, qui a obtenu des critiques très mitigées au dernier Festival de Toronto, Xavier Dolan a décidé de revenir aux sources pour tourner Matthias et Maxime, un nouveau film en français dans lequel il joue aux côtés de plusieurs de ses amis dont Pier-Luc Funk, Gabriel D’Almeida Freitas et Antoine Pilon.