S’étourdir de jeunesse

La couverture est volontairement aguicheuse, le propos du roman aussi. Mais il y a de la vulnérabilité sous ce regard coquin.

Un jeune homme de 19 ans jamais nommé vient d’arriver en ville – Montréal en fait, hautement reconnaissable. Officiellement, il y poursuivra ses études. Mais il a une tout autre intention : « péter le cube », comme lui et ses deux copines et colocs ne cessent de le répéter.

Dans son cas, la direction est claire : il est jeune, il est beau et il est gai, ce qui se vivait mal dans sa région natale. Tant pis pour les cours, à lui la chasse aux sugar daddies que la jeunesse attire ! Pas de morale, pas de limites, il a tout à apprendre et il faut en profiter sur-le-champ.

On trouvera ici ce parfum de scandale qui, il y a près de 100 ans, marquait Le diable au corps de Raymond Radiguet : l’affranchissement tout en provocation d’un jeune homme à la frontière de l’enfance et de l’âge adulte, et la fuite devant l’amour parce qu’il survient beaucoup trop tôt.

Antoine Charbonneau-Demers élabore son récit en parfait équilibriste entre le cru et la candeur. Un côté « venez messieurs, profitez de ma chair fraîche », mais aussi une envie enfantine de protection, qui empêche le narrateur de tomber dans le camp des mauvais garçons.

Appuis

Et si ce narrateur qui s’éclate ne s’égare pas, c’est parce que des duos autres que sexuels font aussi partie de sa vie. Il trouve un appui d’abord auprès de sa grande amie Rosabel, artiste peintre aux deux pieds sur terre et toujours à l’écoute. Surtout il y a sa mère, aimante, ouverte, inquiète sans le dire. L’attachement entre les deux, finement mis en scène et d’une vraie beauté, traverse le roman. Nul besoin de péter quoi que ce soit ici : la tendresse n’exige rien de tel.

Good Boy est le deuxième roman d’Antoine Charbonneau-Demers, et l’on y trouve le même esprit que son Coco, qui avait remporté le prix Robert-Cliche 2016 du premier roman. Coco avait pour protagoniste un adolescent de région qui découvrait le théâtre auprès d’une comédienne d’une grande intensité. Les passages oniriques et les personnages imaginaires ponctuaient le récit.

Dans Good Boy aussi, l’imaginaire côtoie le réel : un chat prend forme humaine, Rihanna apparaît partout, et des yeux à la Modigliani pourchassent le narrateur. Autant de manières de suivre ses états d’âme. Car elle n’est pas si simple, la vie rêvée qui devient réalité !

On regrettera des longueurs dans les dialogues. Ils rendent bien la manière dont les jeunes échangent aujourd’hui, mais comme la richesse de vocabulaire n’en est pas une caractéristique, les « quoi ? » et les « ouin » lassent vite.

On retiendra toutefois le grand talent d’un jeune auteur – à peine 24 ans – qui arrive à décrire si justement que la jeunesse est un moment. Et qu’elle n’est pas immortelle.