Un désastre pour les Vikings

Il y a un an, avec un quart-arrière de deuxième ordre, les Vikings frôlaient le Super Bowl. Puis, en lançant 84 millions dans la cour de Kirk Cousins, c’était le pas ultime à franchir pour que le rêve inachevé devienne réalité. Pourtant, la saison se termine sans même goûter aux séries, ce qui s’avère un lamentable échec.

En s’inclinant 24-10 face aux Bears, avec une offensive inanimée et sans la moindre créativité, les Vikings ont démontré pour une énième fois dans le monde de la NFL que les rois de la flambée des salaires en mars deviennent rarement les rois sur le terrain quelques mois plus tard.

Kirk Cousins n’est pas un mauvais quart-arrière. Le problème, c’est qu’il n’est pas non plus un excellent quart-arrière. Probablement qu’il doit être considéré comme un bon quart-arrière, quelque part au-dessus de la moyenne de sa profession, mais sans plus.

Car les véritables traits qui font des meilleurs ce qu’ils sont, c’est leur capacité de briller dans les moments les plus critiques. Or, Cousins montre maintenant, en incluant la défaite de dimanche, une fiche de 4-25 en carrière lorsqu’il affronte une équipe avec une fiche gagnante.

Une grande responsabilité

L’attaque aérienne, cette saison, a fait mieux que l’an dernier. Cousins est donc loin d’être l’unique coupable. Un observateur un tant soit peu attentif comprendra que la ligne offensive des Vikings a joué de manière calomnieuse cette saison. Plus la saison progressait, plus Cousins arborait le regard affolé du chevreuil égaré sur une autoroute. Sa vivacité d’esprit dans une pochette protectrice qui s’effondre n’a jamais été son plus grand atout et en ce sens, les Vikings ont failli à la tâche de mieux protéger leur méga investissement.

Cousins a aussi été souvent bien seul, le jeu au sol croulant dans les bas-fonds du circuit. Pas pour rien que face aux Bears, dimanche, les Mauves n’ont eu le ballon que pendant 22 min 52 s.

Il y a aussi la défensive qui, mis à part quelques matchs, n’a pas été à la hauteur. Sauf qu’en fin de compte, quand on garantit 84 succulents millions de dollars à un quart-arrière, c’est qu’on a d’excellentes raisons de croire qu’il peut être la pièce maîtresse d’un casse-tête. Qu’il va relever le jeu de tout le monde autour de lui.

Cousins n’est certainement pas le seul coupable, donc. Il n’est pas non plus l’unique quart-arrière dans la ligue qui est aussi bon que les joueurs qui l’entourent, plutôt que meilleur.

Mais l’erreur des Vikings, c’est d’avoir cru qu’avec des receveurs brillants comme Stefon Diggs, Adam Thielen et Kyle Rudolph, en plus d’une défensive mordante, Cousins atteindrait enfin son plein potentiel et se débarrasserait de son étiquette de joueur sous-performant dans les grands moments.

Choix déchirants

Maintenant que les Vikings ont raté les séries, la pression deviendra insoutenable l’an prochain sur les épaules de Cousins. Sa première interception dans un gros match ramènera les mêmes doutes à son sujet. Et l’argent garanti qui lui a été consenti forcera l’état-major à faire des choix déchirants ailleurs dans l’équipe, qui pourraient faire en sorte que Cousins sera moins bien épaulé.

Cousins peut jouer du bon football. De l’excellent football, même. Contre les 49ers, les Lions, les Cardinals et les Jets, oui. Mais jouer du football de séries, tout laisse croire que non.

Gagnants