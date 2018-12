Un joueur qui va droit au but

Depuis une décennie, la planète soccer n’en a que pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cette tendance est peut-être vouée à changer et, à l’avenir, il faudra peut-être ajouter le nom de Kylian Mbappé.

La jeune vedette montante française s’est imposée parmi l’un des meilleurs de son sport en 2018, à l’âge de seulement 19 ans, et c’est pourquoi Le Journal lui décerne le titre de sportif de l’année sur la scène internationale.

L’éclosion de Mbappé en 2018 n’est pas arrivée comme une surprise pour les initiés. Le jeune prodige avait déjà commencé à faire parler de lui au cours des dernières années, notamment à partir de la saison 2016-2017 lors de laquelle il avait aidé l’AS Monaco à remporter le Championnat de France, s’imposant alors comme l’un des plus beaux espoirs du soccer.

D’ailleurs, à 19 ans et 6 mois, l’attaquant est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer dans le cadre d’un Mondial derrière le légendaire Pelé qui, lui, était âgé de 17 ans et 239 jours lorsqu’il avait marqué contre les Pays de Galles lors du tournoi de 1958.