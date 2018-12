Un sourire d’espoir et de résilience

TAMPA | « Moi, je me suis battu toute ma vie pour réaliser mon rêve de jouer dans la LNH, alors que lui, il se bat quotidiennement pour sa santé. »

Les journées de découragement qui ont marqué le parcours de Yanni Gourde n’ont rien à voir avec la dure épreuve à laquelle est confronté Benjamin Roy, à qui on a découvert une tumeur au cerveau en très bas âge.

Grâce à la fondation Rêves d’enfants et à l’organisation du Lightning de Tampa Bay, le jeune résident de Sainte-Marie, en Beauce, âgé de 8 ans, a vécu une journée mémorable en côtoyant non seulement Gourde mais aussi les coéquipiers de ce dernier dans le vestiaire de l’équipe.

« Je suis heureux d’avoir contribué à lui fournir un grand sourire. À lui et à sa famille. Ils le méritent tous.

« On prend pour acquis ce que nous avons, a poursuivi Gourde, mais quand on voit ces jeunes mordre dans la vie malgré leurs épreuves, ils sont des inspirations et des modèles de détermination. »