Une tempête de neige pour le Nouvel An

Si plusieurs secteurs n’ont pas connu un Noël blanc, le passage vers la nouvelle année sera très différent.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour plusieurs régions du sud du Québec, car une bordée de neige est à prévoir entre la soirée du 31 décembre et la mi-journée du 1er janvier.

La tempête devrait frapper les secteurs allant du Pontiac à Montmagny, en passant par les Laurentides, la Montérégie et l’Estrie.

«Une dépression en provenance du Midwest américain apportera des quantités significatives de neige sur le sud et le centre du Québec dès lundi soir jusqu'à mardi en milieu de journée», a expliqué Environnement Canada, dimanche matin.

Les précipitations les plus importantes devraient toucher les secteurs de Mont-Tremblant et des Laurentides où entre 15 et 25 cm de neige sont attendus.

Plusieurs secteurs au sud du Québec pourraient recevoir un peu de pluie verglaçante mélangée à la neige.

C’est le cas à Montréal, qui pourrait recevoir entre 5 et 10 cm de neige le 31 au soir, et jusqu’à 10 mm de pluie verglaçante pour commencer la nouvelle année.

Dans la région de Québec, une quinzaine de cm de neige pourrait tomber entre le 31 et le 1er janvier.

La même quantité devrait toucher les Îles-de-la-Madeleine, selon Environnement Canada.