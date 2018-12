Voyage dans l’Irlande des années 1960

Avec cette histoire particulièrement bien ficelée, l’écrivain irlandais John Boyne nous offre la chance de décrocher et de voyager à peu de frais dans son pays natal.

Si on a lu Les cendres d’Angela de Frank McCourt, on a déjà une bonne idée de ce que pouvait être la vie en Irlande dans les années 1940 : aussi dure que fragile. Et avec ce roman, qui s’ouvre sur un petit village de campagne situé non loin de Cork, on découvrira qu’elle peut aussi se révéler terriblement injuste.

Lorsque le curé de cette paroisse apprendra que Catherine Goggin, 16 ans, est enceinte, il ne se fera pas prier très longtemps pour l’insulter vertement et la bannir à jamais de Goleen, les filles de son genre faisant honte à l’Église catholique. Catherine n’aura donc qu’une heure pour ramasser ses affaires et disparaître le plus loin possible, sans même avoir la chance de dire adieu à ses parents.

Né à la mauvaise époque

Avec seulement quelques pièces de monnaie en poche, Catherine échouera à Dublin, où elle mettra au monde son petit Cyril. Mais dans l’espoir de lui épargner l’enfance misérable qu’il aurait sûrement connue à ses côtés, elle n’hésitera pas à le donner en adoption.

Élevé par les Avery, un couple de riches plutôt avare de tendresse, Cyril finira par comprendre assez rapidement qu’il n’est pas tout à fait comme les autres. Non seulement parce qu’il a été adopté – ce que ses nouveaux parents ne manqueront pas de lui rappeler –, mais parce qu’il est probablement homosexuel. Un autre sujet de honte, l’Irlande des années 1960 condamnant ce type de penchants.

Un excellent pavé à se mettre sous la dent pendant le temps des Fêtes, surtout si on a envie de dévorer autre chose que de la dinde ou du gâteau aux fruits !

Frissons garantis

Évasion

Photo courtoisie

On a volontairement attendu jusqu’à aujourd’hui pour parler de ce fleuron du roman noir, l’action commençant pendant le réveillon du Nouvel An. Il y a donc des sapins décorés qui y brillent encore un peu partout, puisque ce ne sont pas les arbres qui manquent aux environs d’Old Lonesome, une petite ville du Colorado située au pied des Rocheuses. Mais aussi verdoyant soit-il, l’endroit est surtout réputé pour sa terne prison, gérée d’une main de fer par le tyrannique directeur Jugg. Ce qui n’empêchera pas une douzaine de détenus de très bien terminer l’année 1968 grâce à un plan d’évasion habilement orchestré qui, ô surprise, marchera comme sur des roulettes.

Une folle cavale

À partir de là, il faudra solidement s’accrocher à son siège, parce que la suite de l’histoire se transformera rapidement en funeste partie de cache-cache. Car en plus de la terrible tempête de neige qui s’abattra sur la région, le directeur Jugg ameutera les meilleurs limiers du coin pour traquer les fugitifs et impressionner les journalistes de Denver qui leur colleront aux fesses dans l’espoir d’en tirer un excellent papier.

On a refermé ce livre avec l’impression d’avoir nous aussi cavalé pendant des heures dans le blizzard, sans jamais avoir le temps de reprendre notre souffle. Par chance, on a maintenant quelques jours de congé pour s’en remettre.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Je voudrais que la nuit me prenne

Photo courtoisie

Début décembre, ce roman a remporté le prix Femina des lycéens. Il raconte l’histoire de Clémence, une gamine de huit ans qui était parfaitement heureuse aux côtés de ses parents, jusqu’à ce que... Un récit souvent touchant qui nous invite peu à peu dans le quotidien d’une enfant qui en a gros sur le cœur.

L’année du lion

Photo courtoisie

Si on a envie d’un bon gros pavé trépidant pendant le temps des Fêtes, inutile de chercher plus longtemps ! Flirtant cette fois avec la dystopie, l’écrivain sud-africain Deon Meyer nous montre en effet ce qui adviendra de Willem Storm et de son fils Nico, lorsque 95 % de la population mondiale sera décimée du jour au lendemain à cause d’une foudroyante épidémie de fièvre.

Toute la culture générale

Photo courtoisie

Avec la nouvelle année qui est sur le point de commencer, peut-être a-t-on pris la résolution d’élargir le champ de nos connaissances. Si tel est le cas, cet ouvrage se révélera très pratique, car grâce à ses 400 courtes entrées, on apprendra rapidement toutes sortes de choses (à quand remonte la chute de Constantinople, qui a inventé le terme « génocide », ce qu’étaient les rostres romains, le mythe d’Icare, etc.).

Le best of 2019

Photo courtoisie

Un livre dont on attend chaque année la sortie avec impatience, puisqu’il dresse les listes de toutes les meilleures destinations du moment. À consulter sans faute si l’on veut savoir quels pays visiter en 2019, découvrir le palmarès des 10 villes à ne pas manquer ou connaître les endroits où l’on pourra voyager sans y laisser notre chemise.