10 grands projets pour Québec

Grand Marché

Situé dans le Pavillon du commerce d’ExpoCité, il sera officiellement inauguré au printemps 2019. Il coûtera 24,8 millions $, soit 3 millions $ de plus que prévu initialement. Le Grand Marché comprendra 20 stands permanents, une centaine d’étals saisonniers et 30 espaces commerciaux proposant des produits préparés sur place, des livres et des articles de cuisine. Aussi, il « proposera une offre variée, distinctive et boréale de produits frais, de fruits, de légumes, de produits exotiques ainsi que de produits spécialisés (boulangerie, chocolaterie, brasserie du marché, brûlerie et cabane à sucre). L’offre sera sans cesse renouvelée selon les saisons et les arrivages », explique-t-on. Le marché saisonnier, qui sera une vitrine du Grand Marché, demeurera finalement sur le site du marché du Vieux-Port.