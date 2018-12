La nouvelle année arrive à grands pas et c’est le moment idéal de découvrir de nouvelles tables qui ont fait leur apparition à Montréal durant les derniers mois.

Que ce soit des comptoirs-lunch ou encore des restos qui misent sur les produits locaux, Montréal possède de belles adresses à découvrir.

Voici 10 nouveaux restos à mettre sur votre «bucketlist» en 2019!

1. Bar St-Denis

Ce nouvel établissement qui a ouvert dans le quartier La Petite-Patrie à la mi-décembre fait déjà énormément jaser. Vous pourrez y manger du tartare d’agneau, des falafels, un plat de kebbeh, un burger et y boire du vin d’importations privées, de la bière brassée par le Pub West Shefford et des cocktails classiques. Les prix sont très raisonnables et l’ambiance plutôt chaleureuse.

6966 rue Saint-Denis

2. Õréa

Le local du feu restaurant gastronomique Les 400 coups accueille maintenant un tout nouveau concept haut de gamme, le restaurant Õréa. Ceux qui aimaient le Kitchenette dans le Village seront donc heureux de retrouver le chef français Jeremy Passat en cuisine. L’établissement est toujours en attente de son permis d’alcool alors pour l’instant il n’est ouvert que pour le lunch du mardi au samedi. Toutefois ce n’est qu’une question de temps avant que vous puissiez aussi vous y rendre pour souper.

400 rue Notre-Dame Est

3. Hanzo Izakaya

Le décor de cette nouvelle brasserie asiatique du Vieux-Montréal est inspiré du film Kill Bill. Vous pouvez donc partager une tonne de petits plats de sashimi, de pieuvre, de croquettes de crabe, de poulet frit, tout en étant plongé dans l’univers éclaté de Quentin Tarantino. Même les cocktails portent les noms des personnages du film culte. À essayer si vous être fan de Kill Bill ou d’izakaya!

417 rue Saint-Nicolas

4. Saison

Ce joli restaurant de quartier propose une bouffe haut de gamme, mais à prix plus que raisonnable. Ouvert de 10 h à 19 h tous les jours, vous pourrez y déguster une entrée, un plat principal et un dessert pour seulement 27$. Ne vous attendez toutefois pas à un menu de quatre pages. Chez Saison, la simplicité et la fraîcheur règnent. Le menu change selon l’arrivage en cuisine et les envies du chef!

51 rue Beaubien Est

5. Mon Petit Poulet

Vous rêviez de cette rôtisserie artisanale sans même le savoir. Situé sur le boulevard Rosemont, l’établissement offre du poulet bien juteux et une poutine au poulet frit à faire saliver! De plus, la rôtisserie a reçu récemment son permis d’alcool alors vous pouvez maintenant accompagner votre plat d’une bonne bière ou encore d’un verre de vin.

2343 boulevard Rosemont

6. Moccione

Le Moccione est en fait un projet de l’ancien chef du réputé restaurant Toqué!, Luca Ciancuilli. Avec son partenaire Maxime Landry, ils ont mis sur pieds un restaurant italien où les ingrédients locaux sont à l’honneur et où les prix sont abordables. Le Moccione est définitivement l’un des nouveaux restaurants les plus en vogue du moment!

380 rue Villeray

7. Le Bay Ca Phe

Les résidents du Mile-End ou bien ceux qui travaillent dans le coin se réjouissent de ce restaurant vietnamien qui offre les grands classiques de cette cuisine appréciée des Montréalais. Soupes Phoở, bánh mì, rouleaux impériaux et autres spécialités sont au menu.

5263 boulevard Saint-Laurent

8. Rita

C’est dans Verdun que les Montréalais peuvent manger chez Rita, un resto italien nommé en l’honneur des grand-mères de deux des propriétaires de l’endroit. Le menu est composé principalement de pizzas et de plats de pâtes, mais vous y trouverez aussi un osso buco, un plat de poisson et des plats de salades et de légumes. Une cuisine réconfortante comme chez une nonna!

3681 rue Wellington

9. L’Anecdote

Après avoir été victime d’un feu de convulsion qui s’était formé dans le conduit de la cheminée de l’immeuble, l’institution montréalaise l’Anecdote a rouvert ses portes en novembre dernier. Vous pouvez donc enfin retourner manger les fabuleux burgers de l’endroit en sirotant un milk shake dans une ambiance digne des «diners» des années 50. Les nouveaux propriétaires ont également fait quelques ajouts au menu qui sont fort intéressants comme le magret de canard et le filet mignon!

801 rue Rachel

10. Magnolia

Le restaurant Magnolia offre un menu composé uniquement de produits frais et de qualité servis dans un décor lumineux. L’endroit propose aussi une belle carte de vin d’importation privée qui vous permettra de découvrir les meilleurs produits du Québec et d’ailleurs.

2600 - 120 rue William-Tremblay

