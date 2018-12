5 moyens geek pour vous aider avec vos résolutions 2019!

C’est un classique des Fêtes: trouver des résolutions, histoire de commencer l’année qui suit d’un nouveau pied... puis abandonner après quelques jours, voire quelques minutes, après les douze coups de minuit.

Pour celles et ceux qui aimeraient vraiment s’appliquer à leurs résolutions pour 2019, Pèse sur start vous salue et vous propose ces gadgets pour vous faciliter la vie!

Bonne chance et, surtout, bonne année!

Se garder en forme (même au bureau)

Parmi les résolutions les plus populaires, il y a évidemment ce désir de se garder en forme.

On va s’le dire, après une journée attelée à un bureau, l’envie de se rendre dans un gym pour enfourcher un vélo stationnaire n’est pas toujours invitante.

Pourquoi ne pas s’entraîner au bureau alors?

Voici le SF-B0418, un mini vélo stationnaire portable qui peut se glisser sous un bureau. Lorsque vous vous attaquerez à des tâches pas trop prenantes au bureau, vous pourrez également vous claquer un petit exercice de cardio par la même occasion.

En prime, il est actuellement offert à 10% de rabais.

Se réveiller sans avoir l’impression de s’être fait rouler dessus par un camion

Pour éviter des réveils plus soudains que la bonne vieille alarme criarde de votre radio-réveil ou de votre téléphone portable, on vous recommande la Wake Up Light, un gadget qui vous sort tout doucement de votre sommeil sans toutefois nuire à votre routine matinale.

Ainsi, 30 minutes avant l’heure de réveil choisie, la lampe de la Wake Up Light s’active et éclaire de plus en plus pour vous sortir du lit.

Aussi à noter: le gadget vient avec une radio FM, une banque de sons de la nature, un choix de couleurs pour le «lever de soleil» de votre choix ainsi que la bonne vieille fonction «snooze».

Le prix moyen du gugusse est de 34,53$. Il est actuellement en vente à 31,99$ sur Amazon. Si vous voulez expérimenter sans trop dépenser, voici donc!

Apprendre à méditer sans le côté «granola» de la chose

Oui, se mettre à la méditation est un souhait populaire à en croire la lecture de nombreux articles sur les résolutions de fin d’année.

La pratique peut toutefois rebuter certains néophytes par son aspect «nouvel âge», «granola», etc.

Heureusement, il y a des apps comme Headspace pour faire volet ces clichés en éclats.

Il s’agit d’une app qui vous «apprend» à méditer. Suffit d’avoir quelques minutes par jour. De plus, on applique la pratique à une multitude de sujets (la nutrition, la santé, etc.).

L’app n’est disponible qu’en anglais actuellement (pour une alternative en français, consultez Petit Bambou https://www.petitbambou.com/meditation/programs), mais l’abonnement est toutefois en spécial en ce moment: environ 79$ par année (plutôt que 130$).

Détails sur headspace.com!

S’initier à un nouveau passe-temps sans perdre de temps dans un local miteux du centre culturel du coin

La routine, c’est rassurant, mais parfois ennuyant.

Chamboulez votre train-train avec un nouveau passe-temps, pardi!

«Ouin, mais Pèse sur start, je n’ai pas le temps de me pointer à un cours de danse ou à un atelier de macramé».

D’où notre suggestion: Skillshare!

Skillshare est un site de cours en ligne prisé des fans d’art.

Suffit de chercher une discipline (voire un volet très précis concernant le dessin, par exemple) et vous trouverez une multitude de cours à ce sujet selon votre expertise, temps que vous pouvez y consacrer, etc.

C’est malheureusement qu’en anglais actuellement, toutefois.

Manger mieux sans trop se casser la tête avec ça

Balance est un compteur de calories lié à la panoplie d’apps santé Runtastic.

C’est donc hyper pratique et facile de noter ce qu’on y mange. Suffit de dégainer son téléphone portable et de fouiller dans la banque de mets. De plus, l’app s’adapte à vos objectifs et offre depuis peu des conseils nutritionnels.

Encore une fois: ne capotez pas avec ça. On vous invite à vous en servir que pour garder l’œil sur votre consommation quotidienne. Un peu comme on le fait avec celle d’un téléphone portable, par exemple.

La version gratuite de Balance offre le décompte des calories ingérées. La version payante, elle, offre en prime des programmes d’alimentation selon vos objectifs (en plus de vous donner accès aux versions «premium» des autres apps Runtastic).