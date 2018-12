Des causes qui feront les manchettes

L’homme à l’origine de la plus longue alerte Amber de la province devrait subir son procès devant jury à l’automne 2019, au palais de justice de Saint-Jérôme. Ugo Fredette, 43 ans, est accusé du meurtre prémédité de sa conjointe Véronique Barbe et de l’homicide non prémédité d’Yvon Lacasse. La femme de 41 ans et l’homme de 71 ans auraient été tués la même journée, en septembre 2017, respectivement à Saint-Eustache et Lachute. L’accusé aurait ensuite fui avec un jeune enfant jusqu’en Ontario, où il a été arrêté le lendemain.