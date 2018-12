Elle jette l’éponge après 36 ans

Monique Pelletier était propriétaire du Café St-Malo depuis sa fondation il y a 36 ans. Il s’agit de l’un des plus anciens restaurants du quartier.

« Les dernières années ont été très difficiles », concède M me Pelletier, citant elle aussi le manque de main-d’œuvre, surtout de « main-d’œuvre de qualité ».

« Le problème, c’est qu’on n’était pas capables d’avoir des aides de cuisine, dont on a besoin pendant l’été. À un moment donné, il y avait trop d’ouvrage. Les cuisiniers devenaient fous », témoigne la restauratrice de 66 ans.

« Au niveau des serveurs, on n’a pas eu de problème. On engageait moins, parce que ça ne servait à rien : on n’était pas capables de servir les clients adéquatement », relate-t-elle.