La générosité ne sera pas de mise

Avec une deuxième moitié de saison qui s’annonce pour être des plus enlevante, le Canadien devra mettre en veilleuse son sens de la générosité envers l’adversaire.

Surtout comme ce fut le cas, samedi, à Tampa, alors qu’il a laissé filer au moins un point.

Peut-être deux, qui sait ?

Si on consulte le classement des équipes et qu’on s’attarde avec la formule « si la tendance se maintient... », une formule basée sur les performances enregistrées depuis le début de la saison et qui dresse un parallèle avec les autres matchs à venir, ce sera une course éreintante.

Après les matchs disputés au cours du week-end, le Canadien raterait les séries par deux points, les Islanders de New York terminant la saison avec une projection de 98 points comparativement à 97 pour les Bruins et 95 pour le Tricolore.

Dans l’est

Au classement de l’Association de l’Est, les Islanders et les Bruins seraient les deux équipes repêchées. Dans la division métropolitaine, les Penguins devraient accaparer le troisième rang avec 99 points alors que les Sabres occuperaient la même position dans la division atlantique, mais avec 101 points.

Il s’agit évidemment de données statistiques. En cours de route, les blessures peuvent venir contrecarrer tous les éléments conduisant au classement final.

Exemple : Carey Price a raté les deux matchs en Floride et le Canadien a récolté deux points sur quatre... Mais ce qui retient surtout l’attention, c’est le gardien auxiliaire Antti Niemi qui, samedi soir, à Tampa, a carrément fait chou blanc.

Il a raté l’occasion de donner à son équipe un peu plus d’espace pour manœuvrer. Vaincre le Lightning aurait été un boni que personne n’avait prévu.

Conditions gagnantes

Revenons sur ce match. Niemi n’a pas été à la hauteur et il invite les décideurs de l’organisation à une profonde réflexion. Avec un gardien aussi fragile que Price, ne serait-il pas préférable, dans les circonstances, de regarder ailleurs ?

N’y a-t-il pas quelques gardiens qualifiés pour tenir un tel rôle ou encore attend-on que Charlie Lindgren recouvre la santé ? Quand on marque cinq buts, à l’étranger par surcroît, et qu’on perd le duel, c’est qu’on rate une occasion unique de passer à la caisse.

Samedi soir, les défenseurs du Lightning n’étaient pas dans leur assiette. Le gardien Andrei Vasilevskiy a connu son pire départ, et de loin, depuis son retour au jeu.

Les conditions gagnantes étaient à la portée du Canadien. Ce sont des occasions qu’une équipe ne doit pas louper.

Le Canadien a bousillé une opportunité et ce ne sera pas permis pendant la deuxième moitié du calendrier. Les résultats de la formule peuvent varier en raison des imprévus, c’est évident. Mais la marge de manœuvre est tellement mince, qu’on ne peut se permettre la plus petite erreur.

On peut y voir un aperçu de ce qui pourrait se produire si, évidemment, la tendance se maintient.

Les conséquences

Il en coûte la jolie somme de près de 20 millions $ aux Stars de Dallas pour s’assurer que les deux joueurs étoiles de l’organisation travaillent dans des conditions à faire rêver. Mais encore faut-il que le rendement sur investissement rapporte. Or, Jim Lites, le président des Stars, n’est pas heureux du tout du travail de Jamie Benn et de Tyler Seguin.

« Ils jouent comme de la m... » si on peut résumer ses propos. La question qu’on se pose dans les coulisses de la Ligue nationale est : « Doit-on conclure que les deux joueurs sont dans la vitrine ? »

Et l’autre question : Benn et Seguin sont-ils toujours intéressés à poursuivre leur carrière dans un environnement aussi particulier ? Jamais n’a-t-on assisté à une sortie en règle de la sorte. Je veux bien croire que le propriétaire a le droit de critiquer ses athlètes, c’est lui qui paie le gros prix, c’est lui qui prend tous les risques. Mais n’aurait-il pas été préférable de régler ses comptes dans un endroit fermé, entre quatre murs où on aurait pu exposer le différend face à face ?